Tottenham, Kane si sente pronto: "Potrei giocare se la finale di Champions League fosse oggi"

Recuperato dall'infortunio alla caviglia, Kane vuole giocare la finale di Champions League contro il Liverpool: "Mi sento bene, deciderà il mister".

Mancano ormai solo cinque giorni alla finale di in scena sabato 1 giugno al Wanda Metropolitano di Madrid e in casa salgono sensibilmente le quotazioni circa un pieno recupero di Harry Kane.

Tornato ad allenarsi con i compagni la scorsa settimana, la punta inglese si sente infatti pronto per affrontare il in quella che sarà la gara più delicata della storia per gli Spurs, decisi a portare la coppa dalle grandi orecchie nel nord di Londra.

Parlando ad alcuni giornalisti nella giornata odierna, Kane ha dichiarato di essere in forma, pronto a dare il proprio contributo anche dal primo minuto. La decisione finale spetterà però ovviamente a Mauricio Pochettino e al suo staff.

"Potrei giocare se la finale di Champions League fosse oggi. Mi sono allenato venerdì e mi sono allenato sabato, mi allenerò questa settimana e mi sento bene ma naturalmente tutte queste decisioni verranno prese dal manager. Dal mio punto di vista mi sento bene, quindi vedremo come andrà questa settimana."

Infortunatosi alla caviglia lo scorso 9 aprile, nella gara d'andata dei quarti di finale contro il , l'attaccante inglese non ha infatti alcuna intenzione di perdersi quella che, ad oggi, è la gara più importante della sua carriera, essendo già stato costretto ad assistere dalla tribuna all'irreale rimonta con la quale il suo Tottenham è riuscito a eliminare un' che sembrava già in finale.

In quel caso agli Spurs sono 'bastati' i tre goal di Lucas Moura. Contro il Liverpool di Klopp il Tottenham potrebbe invece avere bisogno anche del suo numero dieci. Lui è pronto, ora la palla passa a Pochettino.