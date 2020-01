Tottenham, Kane si opera al ginocchio: tornerà ad allenarsi ad aprile

Il Tottenham perde Harry Kane probabilmente per tutta la stagione. Il giocatore si opera dopo la rottura ad un legamento del ginocchio.

Pessima notizia per José Mourinho e tutti i tifosi del . Come comunicato dagli Spurs, Harry Kane sarà indisponibile probabilmente per tutta la stagione. Il giocatore si sottoporrà all'operazione dopo l'infortunio al ginocchio.

"Dopo la valutazione da parte del nostro personale medico nell'ultima settimana, possiamo confermare che Harry Kane subirà un intervento chirurgico per curare la rottura del tendine nel ginocchio sinistro, a seguito della partita tra Tottenham e della scorsa settimana. Il giocatore tornerà ad allenarsi ad aprile".

Il Tottenham adesso potrebbe tornare sul mercato, per regalare un nuovo attaccante a José Mourinho. Allo stato attuale delle cose, gli Spurs si ritrovano senza attaccanti puri in rosa e quella posizione potrebbe essere occupata in emergenza da Lucas, nel ruolo di falso nueve.

La squadra londinese è impegnata nella rincorsa ai posti che valgono la in Premier League. Ma, come se non bastasse già la concorrenza, si ci mette pure la sfortuna a complicare i piani di Mourinho.