Tottenham-Inter, Di Gennaro fuorionda: "Squadraccia", poi rettifica

Il telecronista della Rai, Antonio Di Gennaro, pensava di essere fuorionda, esclamando: "Squadraccia". Poi rettifica: "Mi riferivo al Galatasaray".

Al termine della partita tra Tottenham e Inter di Champions League, in onda anche in chiaro su Rai Uno, Antonio Di Gennaro è entrato nella bufera delle polemiche sui social.

Il telecronista della Rai, durante quello che a lui sembrava un fuorionda (ma la trasmissione era già partita dopo la pubblicità), ha sussurrato al collega, per due volte: "Squadraccia". Marco Lollobrigida a quel punto ha fatto una faccia sorpresa, facendo segno a Di Gennaro di essere già in onda.

Ovviamente tutti i tifosi dell'Inter, visto che si tratta soprattutto di un servizio pubblico, sono insorti sui social, insultando Di Gennaro per le parole.

Lui poi sui social ha rettificato in questo modo: "La parola che ho detto era riferita al Galatasaray, del mio amico Terim, visto che il mio collega mi aveva fatto una domanda sull'ennesima sconfitta della squadra turca. Mi dispiace per il disguido, non mi permetterei mai".