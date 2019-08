Tottenham-Inter 4-5 d.c.r.: Super Handanovic, Joao Mario decisivo dal dischetto

L'Inter batte il Tottenham ai calci di rigore dopo l'1-1 dei tempi regolamentari: nella lotteria decidono le 2 parate di Handanovic e Joao Mario.

Un' molto positiva supera 5-4 ai calci di rigore il vice campione d'Europa nel suo nuovo ed avveniristico stadio. I nerazzurri sono protagonisti di una buona partita, e dopo l'1-1 dei tempi regolamentari dal dischetto decidono le 2 parate di Handanovic e l'esecuzione perfetta di Joao Mario nell'ultimo penalty. Pochettino si affida a Kane davanti, con a supporto sulla trequarti il grande acquisto Ndombelé, Lamela e Lucas Moura. Conte conferma il tandem d'attacco composto dal giovane Esposito e da Perisic, e a centrocampo scioglie in favore di Gagliardini il dubbio con Barella.

Partenza sprint del Tottenham, con Lucas Moura che riceve in area, disorienta Skriniar con una finta e con un gran tiro non lascia scampo ad Handanovic. L'Inter però rialza la testa e cresce con lo scorrere dei minuti, anche grazie al palleggio e all'applicazione tattica, come richiesto da Conte. Al 27' Brozovic con una bella conclusione dal limite dell'area colpisce il palo a Lloris battuto.

Il goal però è nell'aria e arriva puntualmente al 36'. Assist splendido di Esposito, che inventa un passaggio filtrante in mezzo a tanti difensori per l'inserimento di Sensi. Il centrocampista arriva sul pallone e a tu per tu con Lloris lo castiga con un tocco preciso, fissando il risultato sull'1-1.

Nella ripresa, giocata ad alti ritmi da entrambe le squadre, la migliore occasione è per il Tottenham, con un bel tiro del nuovo entrato Son deviato in corner da Handanovic, e la partita si decide così ai calci di rigore. Dal dischetto si ergono protagonisti il portiere nerazzurro Samir Handanovic, che conferma la nomea di para-rigori neutralizzando ben 2 conclusioni dagli 11 metri, e il portoghese Joao Mario, che con grande freddezza trasforma il rigore decisivo spiazzando Gazzaniga e regalando la prima vittoria nell'International Champions Cup ai nerazzurri.

IL TABELLINO

TOTTENHAM-INTER 1-1, 4-5 d.c.r.

MARCATORI: 3' Lucas Moura (T), 36' Sensi (I)

SEQUENZA RIGORI: Eriksen (parato), Puscas (parato), Son (Goal), Ranocchia (Goal), N'Koudou (Goal), Di Marco (Goal), Alderweireld (Goal), Politano (Goal), Skipp (Parato), Joao Mario (Goal).

TOTTENHAM (4-2-3-1): Lloris (64' Gazzaniga); Walker-Peters (80' Georgiu), D. Sanchez (80' Tanganga), Vertonghen (46' Alderweireld), Rose (80' White); Winks (64' Skipp), Sissoko (46' Eriksen); Ndombele (80' Marsch), Lamela (80' Nkoudou), Lucas Moura (80' Parrott); Kane (64' Son). All. Pochettino

INTER (3-5-2): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij (84' Ranocchia), Skriniar (74' Pirola); Candreva (84' Agoumé), Sensi (84' Borja Valero), Brozovic (84' Joao Mario), Gagliardini (46' Barella), Dalbert (74' Dimarco); Esposito (46' Politano), Perisic (74' Puscas). All. Conte.

Arbitro: Marriner ( )

Ammoniti: Candreva, Politano (I)