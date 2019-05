Tottenham in finale: Pochettino scoppia in lacrime al terzo goal di Lucas Moura

Pochettino scoppia in lacrime e si butta per terra sul prato al momento del 3-2 siglato da Lucas Moura che ha regalato la finale al Tottenham.

Il , grazie ad una clamorosa rimonta all'Amsterdam Arena contro l' (sotto di due goal al fischio finale del primo tempo, tripletta di Lucas Moura nella ripresa, l'ultimo in pieno recupero), annulla l'1-0 della gara di Londra ed approda a sorpresa in finale di , dove a Madrid affronterà i connazionali del .

Un grande traguardo quello raggiunto dalla squadra allenata da Maurizio Pochettino . L'argentino ha regalato una delle più belle scene della serata, scoppiando in lacrime dalla gioia e dalla tensione al terzo goal dell'ex che ha siglato la qualificazione della sua squadra all'epilogo finale della massima competizione europea per club.

Una reazione frutto sia della tensione che delle critiche che avevano accompagnato la preparazione di questa semifinale, costata agli Spurs due sconfitte in campionato che hanno messo parzialmente a repentaglio la qualificazione alla prossima edizione della Champions.

Poco dopo però alle lacrime ha fatto seguito la festa. Tutta la squadra e tutto lo staff, anzichè andare subito ai microfoni dei giornalisti, è rimasto in campo per festeggiare insieme ai tifosi presenti sugli spalti ed arrivati da Londra.

L'articolo prosegue qui sotto

Una finale raggiunta attraverso la programmazione ed attraverso la crescita di un gruppo che rispetto allo scorso anno non è cambiato di una virgola, non avendo la dirigenza effettuato alcuna operazione in entrata nella scorsa sessione di calciomercato estivo.

L'emozione di Pochettino è visibile anche nella sua intervista a 'BT Sports', parlando dei giocatori come degli eroi e ringraziando il calcio per un qualcosa di incredibile raggiunto.

"Ancora difficile da spiegare, è emozionante, pazzesco, ringraziamo il calcio. I miei giocatori sono i miei eroi. Queste emozioni non si possono vivere oltre il calcio. Grazie a chi ha creduto in noi. Quando lavori sentendo l'amoree, senti la passione. Amiamo il calcio. Poter giocare la finale è incredibile".

Per rendere questa stagione indimenticabile sotto tutti i punti di vista sarà però necessario battere il Liverpool al Wanda Metropolitano il prossimo 1 giugno.