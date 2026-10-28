Tottenham-Crystal Palace: Anteprima della sfida di Premier League

Premier League - Game Week 9 31 ott 2026 - 13:30 Tottenham Hotspur Stadium

Il Tottenham ospita il Crystal Palace al Tottenham Hotspur Stadium sabato 31 ottobre, alle 13:30 EST e alle 17:30 GMT.

Tottenham sulle ali dell'entusiasmo dopo la storica vittoria sul Chelsea

Il Tottenham si trova nell'insolita situazione di aver vinto due partite consecutive in Premier League. Ha battuto il Coventry 3-1, anche grazie a uno splendido goal di James Maddison, tornato in campo, e poi ha ottenuto una rarissima vittoria a Stamford Bridge contro i rivali del Chelsea: appena la seconda in Premier League su quel campo in 37 tentativi.

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Il Crystal Palace non riesce proprio a decollare

Il Crystal Palace, rivale londinese del Tottenham, è in difficoltà sotto la guida del nuovo allenatore Pierre Sage: ha raccolto appena sette punti nelle prime otto partite. Un bottino che lo lascia pericolosamente al 17° posto in Premier League. Il momento è pessimo, con due sconfitte, nessun goal segnato e sette subiti nelle ultime due partite. Il Palace spera di ripetere quanto fatto nelle recenti trasferte in casa del Tottenham, dove ha vinto le ultime due gare di Premier League.

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Statistiche principali e notizie sugli infortuni

Il Palace ha vinto tre degli ultimi cinque confronti con il Tottenham.

Nessuno degli ultimi 11 confronti tra le due squadre è terminato in parità.

Il Palace ha subito 50 goal in Premier League in quest'anno solare, quattro in più di qualsiasi altra squadra.

Probabili formazioni

Tottenham (4231): Kinsky; Gray, Van Hecke, Van De Ven, Robertson; Fernandes, Tonali; Kudus, Maddison, Tel; Marmoush.

Palace (3421): Benitez; Richards, Disasi, Canvot; Khalaili, Wharton, Kamada, Mitchell; McNeil, Pino; Mateta.

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