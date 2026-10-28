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Premier League
team-logoTottenham Hotspur
Tottenham Hotspur Stadium
team-logoCrystal Palace
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Con il contributo di

Tottenham Hotspur-Crystal Palace, la presentazione della sfida di Premier League: tutto quello che c'è da sapere

Tottenham Hotspur vs Crystal Palace
Tottenham Hotspur
Crystal Palace
Premier League
R. De Zerbi

Anteprima completa di Tottenham-Crystal Palace in Premier League. Il Tottenham riuscirà a dare seguito alla vittoria contro il Chelsea con un altro successo nel derby?

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Tottenham-Crystal Palace: Anteprima della sfida di Premier League

crest
Premier League - Game Week 9
Tottenham Hotspur Stadium

Il Tottenham ospita il Crystal Palace al Tottenham Hotspur Stadium sabato 31 ottobre, alle 13:30 EST e alle 17:30 GMT.

Tottenham sulle ali dell'entusiasmo dopo la storica vittoria sul Chelsea

Il Tottenham si trova nell'insolita situazione di aver vinto due partite consecutive in Premier League. Ha battuto il Coventry 3-1, anche grazie a uno splendido goal di James Maddison, tornato in campo, e poi ha ottenuto una rarissima vittoria a Stamford Bridge contro i rivali del Chelsea: appena la seconda in Premier League su quel campo in 37 tentativi.

Chelsea FC v Tottenham Hotspur - Premier League 2026/27Getty Images

Il Crystal Palace non riesce proprio a decollare

Il Crystal Palace, rivale londinese del Tottenham, è in difficoltà sotto la guida del nuovo allenatore Pierre Sage: ha raccolto appena sette punti nelle prime otto partite. Un bottino che lo lascia pericolosamente al 17° posto in Premier League. Il momento è pessimo, con due sconfitte, nessun goal segnato e sette subiti nelle ultime due partite. Il Palace spera di ripetere quanto fatto nelle recenti trasferte in casa del Tottenham, dove ha vinto le ultime due gare di Premier League.

Pierre SageGetty Images

Statistiche principali e notizie sugli infortuni

  • Il Palace ha vinto tre degli ultimi cinque confronti con il Tottenham.
  • Nessuno degli ultimi 11 confronti tra le due squadre è terminato in parità.
  • Il Palace ha subito 50 goal in Premier League in quest'anno solare, quattro in più di qualsiasi altra squadra.

Probabili formazioni

Tottenham (4231): Kinsky; Gray, Van Hecke, Van De Ven, Robertson; Fernandes, Tonali; Kudus, Maddison, Tel; Marmoush.

Palace (3421): Benitez; Richards, Disasi, Canvot; Khalaili, Wharton, Kamada, Mitchell; McNeil, Pino; Mateta.

Notizie sulle squadre e rose

Probabili formazioni Tottenham Hotspur - Crystal Palace

Allenatore

  • R. De Zerbi

Stato di forma

TOT

TOT - Forma

LIV
S3-1
AVL
S2-3
MUN
D1-1
COV
V3-1
CHE
V0-2
Gol segnato (subito)
9/8
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5
CRY

CRY - Forma

NFO
V3-1
OL
S3-2
BHA
S5-0
BJK
D2-2
NEW
S0-2
Gol segnato (subito)
7/13
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Precedenti

Testa a testa

Tottenham HotspurPareggioCrystal Palace
2
0
3
Premier League
Tottenham Hotspur badge
Tottenham Hotspur
TOT
1
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
3
FIN
Premier League
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
0
Tottenham Hotspur badge
Tottenham Hotspur
TOT
1
FIN
Premier League
Tottenham Hotspur badge
Tottenham Hotspur
TOT
0
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
2
FIN
Premier League
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
1
Tottenham Hotspur badge
Tottenham Hotspur
TOT
0
FIN
Premier League
Tottenham Hotspur badge
Tottenham Hotspur
TOT
3
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
1
FIN
5Gol segnati7
Partite senza 2.5 goal2/5
Entrambe le squadre hanno segnato2/5

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Manchester CityManchester CityMCI
8701209+1121
S
V
V
V
V
2
ArsenalArsenalARS
8701135+821
V
V
V
S
V
3
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
8512237+1616
S
V
V
V
V
4
LiverpoolLiverpoolLIV
8431118+315
V
V
S
V
D
5
ChelseaChelseaCHE
84131715+213
S
V
V
S
D
6
BrentfordBrentfordBRE
8251149+511
D
S
D
V
D
7
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
825196+311
D
D
S
D
V
8
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
83231214-211
V
S
S
V
S
9
Aston VillaAston VillaAVL
8323912-311
V
V
D
V
S
10
Hull CityHull CityHUL
824298+110
D
S
D
S
D
11
EvertonEvertonEVE
824289-110
S
S
D
V
D
12
Ipswich TownIpswich TownIPS
83141216-410
D
S
V
S
V
13
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
82331213-19
V
V
S
S
D
14
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
8233810-29
V
V
D
S
D
15
FulhamFulhamFUL
8224810-28
V
V
S
D
D
16
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
81431013-37
S
D
D
D
S
17
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
8215919-107
S
S
V
D
S
18
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
8134610-46
D
S
S
S
V
19
Coventry CityCoventry CityCOV
8206615-96
S
S
V
V
S
20
SunderlandSunderlandSUN
8125614-85
D
S
S
S
S
Champions League
UEFA Europa League
Retrocessione

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