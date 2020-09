Tottenham-Everton dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Tottenham affronta l'Everton nella prima giornata di Premier League: le info sulle formazioni e dove vedere le partita in tv e streaming.

TOTTENHAM-EVERTON: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: -

• Data: 13 settembre 2020

• Orario: 17.30

• Canale TV: Sky

• Streaming: Sky Go e Now Tv

Dopo aver strappato a fatica il sesto posto nell'ultimo campionato il Tottenham di Josè Mourinho riparte dalla complicata sfida contro l' nell'edizione 2020-2021 della Premier League. Partenza difficile per gli Spurs, che ospitano una delle regine del calciomercato estivo: i Toffees di Ancelotti sono chiamati a migliorare l'ultimo deludente dodicesimo posto a fronte di un progetto dalle grandi ambizioni.

L'Everton si candida infatti a nuova big in dopo un mercato in entrata di alto livello con gli arrivi di Allan, James Rodriguez e Doucouré. La squadra londinese ha invece regalato allo 'Special One' Giovani Lo Celso (in dubbio a causa di un problema fisico), Piere-Emile Hojbjerg e il terzino Matt Doherty.

Altre squadre

Il Tottenham ha vinto le ultime quattro partite in casa e parte con il favore dei precedenti: nelle ultime dieci sfide ha infatti conquistato cinque vittorie e cinque pareggi, senza nessuna sconfitta.

Una sfida tra due squadre con progetti ben diversi ma con l'ambizione di salire ai vertici di una Premier League che nell'ultima stagione si è inchinata al dominio incontrastato del di Klopp.

Tutto su Tottenham-Everton: dalle formazioni , a dove vedere la partita in tv e streaming .

ORARIO TOTTENHAM-EVERTON

Tottenham-Everton, match valido per la prima giornata di Premier League, è fissato per domenica 13 settembre 2020 nel suggestivo scenario del 'Tottenham Hotspur Stadium', l’impianto che ospita le gare interne degli Spurs dallo scorso aprile 2019. Il fischio d'inizio è fissato per le 17.30.

La prima giornata di campionato tra Tottenham ed Everton sarà trasmessa in diretta ed esclusiva dall’emittente satellitare Sky, precisamente su Sky Sport Football.

Tottenham-Everton potrù essere seguita anche in . Gli abbonati Sky potranno quindi vederla tramite dispositivi come pc, smartphone o tablet attraverso il servizio Sky Go.

Un’altra opzione è rappresentata da Now Tv, la piattaforma che consente di assistere alla programmazione Sky acquistando uno dei pacchetti disponibili.

IN DIRETTA SU GOAL

Chi non potrà vedere Liverpool- in diretta o in streaming, avrà a disposizione la diretta testuale proposta da Goal. fischio d'inizio al triplice fischio finale, vi racconteremo tutti i principali eventi del match.

Mourinho schiera subito sulla destra il nuovo terzino Doherty, favorito su Aurier, come pure il nuovo arrivato Hojbjerg in mediana accanto a Winks. Davanti Lo Celso è in dubbio per un problema fisico: pronto Alli a completare il trio di trequartisti con Son e Lucas Moura alle spalle del bomber Kane.

L'articolo prosegue qui sotto

Anche Ancelotti si affida subito ai nuovi arrivati con una mediana tutta nuova: Allan e Doucouré a fare da schermo accanto a Gomes, lanciando la fantasia di James Rodriguez sulla trequarti alle spalle della coppia offensiva Richarlison-Calvert-Lewin. Difesa confermata invece in blocco con Coleman, Keane, Mina e Digne a protezione della porta di Pickford.

TOTTENHAM (4-2-3-1): Lloris; Doherty, Alderweireld, Dier, Davies; Hojbjerg, Winks; Moura, Alli, Son; Kane.

EVERTON (4-3-1-2): Pickford; Coleman, Holgate, Mina, Digne; Gomes, Allan, Doucouré; J. Rodriguez; Richarlison, Calvert-Lewin.