Tottenham, esordio per Kulusevski e Bentancur: giallo per l'uruguagio dopo 10'

Nessun problema per il Tottenham in FA Cup, dopo le delusioni di League Cup e Conference League. Eliminato da due coppe su tre, la squadra di Conte batte il Brighton per 3-1 ed approda agli ottavi di finale del torneo. Volti nuovi a Londra, con Rodrigo Bentancur e Dejan Kulusevski in campo.

Arrivati dalla Juventus nell'ultimo giorno di calciomercato, Bentancur e Kulusevski sono partiti inizialmente in panchina per la sfida dei sedicesimi di FA Cup. Dopo il tris segnato da Kane, trascinatore del Tottenham, Conte ha operato diversi cambi, inserendo anche gli ormai ex bianconeri.

Il primo a vedere in campo è stato Kulusevski, dentro al posto di Lucas Moura al 68'. Dieci minuti dopo è arrivato anche il momento di Bentancur, che ha rivelato Winks al 77'. Primi assaggi di Tottenham dunque per entrambi, in attesa di essere titolari magari già mercoledì contro il Southampton.

Sono ben quattro le gare che il Tottenham deve recuperare rispetto alle altre contendenti per la qualificazione in Champions: la prima sarà proprio il 9 febbraio, così da dare l'assalto a Chelsea, Manchester United e Liverpool, più avanti in classifica ma con 22 o 24 match disputati (gli Spurs sono a 20).

Prima gara e prima ammonizione per Bentancur: il centrocampista uruguagio è stato punito dal direttore di gara Attwell al minuto 86 dopo aver commesso un fallo plateale e prolungato su Bissouma, autore tra l'altro dell'unico goal nell'eliminazione del Brighton.

E Kulusevski? Il giocatore svedese si è mosso bene nella mezzora a disposizione, provando a creare diverse occasioni per aumentare il divario con il Brighton. Niente goal ma prime considerazioni positive da parte di Antonio Conte in vista del proseguo stagionale.