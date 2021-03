Tottenham eliminato: Mourinho nello spogliatoio per applaudire la Dinamo Zagabria

Serata amara, amarissima, per José Mourinho che saluta con largo anticipo l'Europa League a causa di quella è stata la sorpresa degli ottavi di finale, ovvero la clamorosa rimonta della Dinamo Zagabria.

La squadra croata, sconfitta per 2-0 all'andata in Inghilterra solo sette giorni fa, ha pareggiato i conti nei tempi regolamentari vincendo poi per 3-0 nei supplementari e conquistandosi così l'accesso ai quarti di finale dell'Europa League.

Grande protagonista della notte di Zagabria è stato il bomber Orsic, vecchia conoscenza del nostro calcio e già carnefice dell'Atalanta, che ha realizzato addirittura una tripletta.

Al termine della partita però Mourinho ha confermato di essere Special anche, se non soprattutto, fuori dal campo quando il tecnico portoghese si è recato nello spogliatoio avversario per applaudire l'impresa della Dinamo Zagabria.

Un gesto che Mourinho, intervistato da 'BT' al termine della partita, ha spiegato senza troppi giri di parole rilasciando dichiarazioni molto pesanti nei confronti dei suoi giocatori.

"La mia squadra, ripeto la mia squadra, non sembrava stesse giocando una partita importante. Mi dispiace che la mia squadra non abbia portato in partita non solo le basi del calcio, ma anche le basi della vita. Ho appena lasciato lo spogliatoio della Dinamo e sono andato per lodarli. Mi dispiace che una squadra che non è la mia abbia vinto la partita per l'atteggiamento. Ho detto ai giocatori i rischi di un cattivo atteggiamento prima della partita, gliel'ho detto a fine primo tempo e poi è successo. Credo che si siano resi conto solo quando hanno preso il secondo gol".