Tottenham contro un club di 8ª serie in FA Cup: divario più grande di sempre

La è una delle competizioni più imprevedibili al mondo, in cui può accadere che il Marine, squadra dilettantistica militante nella Non League (l'ottava serie inglese), arrivi a sfidare niente di meno che il di José Mourinho al terzo turno.

Sì, avete letto bene: ottava serie. Mai, nella storia della FA Cup, c'è stato un confronto con così tante categorie di differenza tra una squadra e l'altra: già per questo motivo potremmo giustamente parlare di appuntamento storico, condito da un episodio che richiama un calcio antico e d'altri tempi.

The captain comes in 𝗖𝗟𝗨𝗧𝗖𝗛 to send @MarineAFC to the third round!!! 🤯🏆#EmiratesFACup pic.twitter.com/KZSFRed8CR