Tottenham ancora ko: 0-2 col Wolverhampton, terza sconfitta di fila in Premier

E sono 3. Il Tottenham in Premier entra nel tunnel della crisi, incappando contro il Wolverhampton nella terza sconfitta consecutiva.

Al 'Tottenham Hotspur Stadium' gli uomini di Antonio Conte cedono il passo alla squadra allenata da Lage, capace di compiere il colpo grosso grazie ai goal di Raul Jimenez e Dendoncker giunti nei primi 20 minuti.

Negli Spurs in campo anche i due acquisti invernali giunti dalla Juventus: per Rodrigo Bentancur maglia da titolare e intera partita giocata, mentre Dejan Kulusevski è subentrato a ridosso della mezz'ora a Sessegnon.

L'articolo prosegue qui sotto

Per i due ex bianconeri, in altrettante apparizioni, è arrivata la seconda sconfitta dopo quella - sempre casalinga - per 2-3 ad opera del Southampton.

Eccezion fatta per il 3-1 al Brighton in FA Cup, la rincorsa Champions del Tottenham in Premier adesso si complica: Spurs ottavi in classifica con 3 partite in meno rispetto al West Ham quarto, ma con un morale da ricostruire alla luce del recente filotto negativo.