Tottenham-Chelsea dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Gli ottavi di finale della Carabao Cup prevedono l'incrocio tra Tottenham e Chelsea: le formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.

TOTTENHAM-CHELSEA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: -

• Data: martedì 29 settembre 2020

• Orario: 20:45

• Canale TV: -

• Streaming: DAZN

Guarda Tottenham-Chelsea su DAZN

Gli ottavi della accendono la competizione. Il torneo inglese entra nel vivo con sfide interessanti, tra le quali spicca senza dubbio il derby londinese tra Tottenham e Chelsea.

Altre squadre

I Blues, allenati da Frank Lampard e protagonisti di un mercato estivo di assoluto livello, si sono guadagnati la possibilità di giocarsi l'accesso ai quarti travolgendo 6-0 il Barnsley nel turno precedente.

Il Tottenham di Mourinho, invece, dovrà sbarazzarsi del suo 'figliol prodigo' allenato ai tempi del Chelsea dopo aver vinto a tavolino col Leyton Orient: gli avversari degli Spurs, infatti, non sono potuti scendere in campo causa contagi da Coronavirus in rosa.

Tutto su Tottenham-Chelsea: dalle formazioni, a dove vedere la partita in tv e streaming.

ORARIO TOTTENHAM-CHELSEA

Tottenham-Chelsea si gioca martedì 29 settembre 2020 al 'Tottenham Hotspur Stadium' di Londra: fischio d'inizio programmato quando in saranno le 20:45.

La partita tra Tottenham e Chelsea non prevede copertura : il match andrà in onda su DAZN, che detiene i diritti in esclusiva della Carabao Cup.

Tottenham-Chelsea sarà visibile in diretta su DAZN, registrandosi al sito e sottoscrivendo un abbonamento e godendosi la partita sul pc o scaricando l'app ufficiale sulle Smart Tv compatibili, smartphone o tablet.

Chi vorrà, potrà inoltre collegare il proprio computer al televisore con un cavo ad alta definizione oppure mediante dispositivi come Amazon Firestick o Google Chromecast.

TOTTENHAM (4-2-3-1): Hart; Aurier, Alderweireld, Dier, Reguilon; Ndombele, Fernandes; Bergwijn, Alli, Sessegnon; Lucas Moura.

CHELSEA (4-2-3-1): Mendy; Azpilicueta, Tomori, Zouma, Chilwell; Barkley, Jorginho; Hudson-Odoi, Havertz, Mount; Giroud.