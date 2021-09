Tottenham-Chelsea dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Derby di Londra in programma in Premier League con la sfida Tottenham-Chelsea: tutto sulle formazioni e su come vedere la gara in tv e streaming.

TOTTENHAM-CHELSEA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Tottenham-Chelsea

Tottenham-Chelsea Data: 19 settembre 2021

19 settembre 2021 Orario: 17.30

17.30 Canale tv: Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 digitale terrestre), Sky Sport Football (203 del satellite), Sky Sport 4K (numero 213)

Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 digitale terrestre), Sky Sport Football (203 del satellite), Sky Sport 4K (numero 213) Streaming: Sky Go e NOW

Il Chelsea per restare in vetta, il Tottenham per lo sgambetto che vale il sorpasso. Nel programma del quinto turno di Premier League spicca il derby di Londra tra il Tottenham di Nuno Espirito Santo e il Chelsea di Tuchel.

I 'Blues' sono reduci dal successo di misura a Stamford Bridge contro lo Zenit nel primo turno della fase a gironi di Champions League. Decisivo, ancora una volta, Romelu Lukaku, che si è sbloccato anche in Europa dopo le tre reti in Premier League.

I campioni d'Europa in carica hanno conquistato 10 punti nelle prime quattro giornate di campionato, frutto dei successi contro Crystal Palace, Arsenal e Liverpool. L'unico mezzo passo falso è arrivato ad Anfield contro i 'Reds'.

Avvio praticamente perfetto con tre vittoria di fila per il Tottenham del nuovo corso targato Nuno Espirito Santo. Gli 'Spurs' guidati dal portoghese hanno battuto Manchester City, Wolverhampton e Watford, prima del tonfo sul campo del Crystal Palace (0-3).

Nella passata stagione, Tottenham e Chelsea si sono incontrate tre volte. Bilancio in equilibrio, con gli 'Spurs che si sono aggiudicati ai rigori la gara degli ottavi di finale di Carabao Cup, il pari a reti inviolate all'andata e il successo di misura del Chelsea nella sfida di ritorno in Premier League.

In questa pagina troverete tutto ciò che serve sapere su Tottenham-Chelsea: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come seguire l'incontro in diretta tv e streaming .

ORARIO TOTTENHAM-CHELSEA

Tottenham-Chelsea si giocherà domenica 19 settembre 2021 allo stadio 'Tottenham Hotspur Stadium' di Londra. Calcio d'inizio fissato alle ore 17:30 italiane.

La sfida tra Tottenham e Chelsea sarà trasmessa in diretta tv da Sky sui canali Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 digitale terrestre), Sky Sport Football (numero 203 del satellite), Sky Sport 4K (numero 213).

Tottenham-Chelsea sarà visibile in diretta streaming per gli abbonati Sky su Sky Go , servizio fruibile attraverso l'applicazione scaricabile su pc, smartphone e tablet. L'alternativa è NOW , la piattaforma online che consente di assistere alla programmazione Sky (previo acquisto di uno dei pacchetti offerti).

Nuno Espirito Santo punta su Harry Kane nel derby contro il Chelsea. L'attaccante dell'Inghilterra vuole tornare in goal e riscattare il ko contro il Crystal Palace. Accanto a lui ci sarà il brasiliano Lucas Moura, con Dele Alli tra le linee. In difesa confermato Emerson Royal sulla destra, con Tanganga e Dier in mezzo e Regulion sull'altra corsia.

Nel Chelsea, Tuchel conferma in blocco l'undici che ha superato con qualche difficoltà lo Zenit. Il terminale offensivo sarà ancora una volta l'ex Inter Romelu Lukaku, con Mount e Ziyech alle sue spalle. In cabina di regia ci saranno Jorginho e Kovacic.

TOTTENHAM (4-3-1-2): Lloris; Emerson Royal, Tanganga, Dier, Reguilion; Hojbjerg, Skipp, Winks; Alli; Lucas Moura, Kane. Allenatore: Nuno Espirito Santo

CHELSEA (3-4-2-1): Mendy; Azpilicueta, Christensen, Rudiger; James, Kovacic, Jorginho, Alonso; Mount, Ziyech; Lukaku. Allenatore: Tuchel