Tottenham-Chelsea 1-0: Kane su rigore, Blues fermati dai pali

Il Tottenham batte 1-0 il Chelsea nell'andata della semifinale della Carabao Cup, decide il rigore di Kane. I Blues colpiscono due pali.

La semifinale d'andata della Carabao Cup va al Tottenham che batte il Chelsea 1-0 grazie al rigore conquistato e trasformato da Harry Kane. Ritorno tra due settimane a 'Stamford Bridge'.

Clicca qui per attivare il mese gratuito su DAZN: rivedi Tottenham-Chelsea in esclusiva

Nessuna novità rispetto alle anticipazioni della vigilia per il Tottenham mentre a sorpresa nel Chelsea non c'è Morata, che non va nemmeno in panchina perchè vicinissimo al Siviglia. Sarri schiera Hazard falso 9 col giovanissimo Hudson-Odoi titolare nel tridente.

Il Tottenham parte decisamente meglio del Chelsea ma non riesce a costruire nitide occasioni da goal fino al 24' quando Kane viene atterrato da Kepa. L'arbitro Oliver inizialmente segnala un fuorigioco di partenza dell'attaccante inglese ma poi con l'ausilio del VAR assegna il calcio di rigore che lo stesso Kane trasforma.

Il Chelsea, fin lì nullo in attacco e con Hazard molto spaesato, nel finale di tempo riesce a rendersi pericoloso tanto da colpire due legni prima con Kante e poi con un cross di Hudson-Odoi deviato da Rose e sul quale è bravissimo Gazzaniga. Tottenham in vantaggio va all'intervallo, ma col brivido.

Nella ripresa il Chelsea va all'assalto ma non riesce a costruire nitide occasioni per il pareggio nonostante Sarri getti nella mischia anche Pedro, Kovacic e Giroud. L'andata della semifinale di Carabao Cup è del Tottenham, appuntamento tra due settimane a 'Stamford Bridge'.