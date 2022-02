Tottenham-Brighton dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

TOTTENHAM-BRIGHTON: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Tottenham-Brighton

Tottenham-Brighton Data: 5 febbraio 2022

5 febbraio 2022 Orario: 21.00

21.00 Canale tv: DAZN

DAZN Streaming: DAZN

Il calcio inglese riprende dopo la pausa per le Nazionali con la magia della FA Cup che, tra le partite valide per il quarto turno, propone Tottenham-Brighton: favoriti sulla carta gli 'Spurs' di Conte, ma guai a dare qualcosa per scontato quando scorre il pallone sui campi d'Inghilterra.

Segui Tottenham-Brighton solo su DAZN. Attiva ora

Il Tottenham è arrivato a questo turno dopo aver battuto il Morecambe per 3-1. Una sfida iniziata con il piede sbagliato per gli 'Spurs', sotto 0-1 al 33' a causa del goal di O'Connor. Nella ripresa Winks, Lucas Moura e Kane hanno firmato la rimonta londinese.

Passaggio del turno più complicato per il Brighton, che ha avuto la meglio sul West Bromwich ai tempi supplementari. Di Moder e Maupay i goal decisivi per i 'Seagulls', dopo il vantaggio avversario messo a segno da Robinson.

Tottenham e Brighton si sono affrontati in FA Cup solo in un'altra circostanza. Era l'edizione 2004/05 e, nella sfida valida per il terzo turno, i londinesi prevalsero per 2-1 grazie ai goal di Ledley King e Robbie Keane.

Nelle righe seguenti troverete altre informazioni riguardo a Tottenham-Brighton, ovvero le paittaforme grazie alle quali sarà possibile vedere la partita in tv e streaming e le formazioni delle due squadre.

ORARIO TOTTENHAM-BRIGHTON

La sfida tra Tottenham e Brighton verrà giocata sabato 5 febbraio 2022, alle ore 21.00. Il teatro del match sarà il 'Tottenham Hotspur Stadium', con sede a Londra.

DOVE VEDERE TOTTENHAM-BRIGHTON IN TV

Sarà DAZN, che detiene i diritti della FA Cup, a trasmettere in esclusiva Tottenham-Brighton. Questa piattaforma è disponibile tramite app per le moderne smart tv. In assenza di tale tipo di televisore, sarà comunque possibile vedere la partita. Basterà collegare alla propria tv non smart un TIMVISION box, una console da gioco come Playstation 4 o 5 oppure Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) oppure un dispositivo come Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

TOTTENHAM-BRIGHTON IN STREAMING

Per coloro che hanno l'abbonamento DAZN ma non possono godersi il match davanti alla tv, c'è l'opzione streaming. Un servizio reso possibile accedendo al sito ufficiale tramite pc o notebook oppure scaricando l'app per smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI TOTTENHAM-BRIGHTON

Curiosità attorno alle scelte di Conte, che potrebbe far debuttare dal primo minuto gli ex juventini Bentancur e Kulusevski oppure tenerli come armi a gara in corso. Pochi dubbi sulla coppia d'attacco, composta da Bergwijn e Kane.

L'articolo prosegue qui sotto

Potter dovrebbe rispondere con il 4-3-1-2, con Moder vertice alto del rombo di centrocampo ad assistere le due punte Maupay e Trossard. Completano la mediana Gross, Alzate e Mac Allister, mentre Cucurella sarà l'inesauribile treno sulla sinistra.

TOTTENHAM (4-4-2): Lloris; Tanganga, Dier, Sanchez, Davies; Doherty, Bentancur, Hojbjerg, Sessegnon; Bergwijn, Kane.

BRIGHTON (4-3-1-2): R. Sanchez; Veltman, Webster, Burn, Cucurella; Gross, Alzate, Mac Allister; Moder; Maupay, Trossard.