Tottenham-Borussia Dortmund: formazioni ufficiali e dove vederla in tv e streaming

Torna la Champions League a Wembley: un Tottenham senza Kane e Alli ospita il Borussia Dortmund, privo di Reus che non recupera.

A Wembley torna la Champions League: scendono in campo per la gara d'andata Tottenham e Borussia Dortmund, in uno degli ottavi di finale sulla carta più divertenti di tutto il programma. Quella che doveva essere una sfida sentitissima e giocata a ritmi alti, tra due delle squadre più veloci d'Europa, negli scorsi giorni ha perso protagonisti fondamentali: Reus, Kane e Alli sono tutti fuori per infortunio e non potranno prendere parte allo spettacolo della sfida sotto l'arco più famoso del calcio.

Gli Spurs si presentano a questi ottavi con lo scalpo dell'Inter e il secondo posto dietro al Barcellona, mentre il Borussia Dortmund ha vinto il girone davanti all'Atlético Madrid. Una conferma per i gialloneri, che sono in testa alla Bundesliga con 5 punti di vantaggio sul Bayern Monaco, ma che si presentano a Wembley con una striscia di tre pareggi consecutivi, insolita per una squadra abituata a vincere nel girone d'andata.

Stanno invece provando a recitare il ruolo del "terzo incomodo" gli Spurs, che in stagione hanno incredibilmente ottenuto soltanto due pareggi in tutte le competizioni: entrambi sono arrivati nel girone di Champions League, uno dei due è stato quello decisivo per strappare la qualificazione all'Inter nell'ultima giornata.

QUANDO SI GIOCA TOTTENHAM-BORUSSIA DORTMUND

Tottenham-Borussia Dortmund si giocherà mercoledì 13 febbraio nello scenario di Wembley, a Londra. Fischio d'inizio fissato per le ore 21.00. La gara di ritorno dell'ottavo di finale di Champions League è in programma tra tre settimane, il 5 marzo 2019, al Westfalenstadion di Dortmund.

DOVE VEDERE TOTTENHAM-BORUSSIA DORTMUND IN TV E STREAMING

La sfida tra Tottenham e Borussia Dortmund sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Football (canale 203 di Sky) e su Sky Sport (canale 253 della piattaforma satellitare). La partita potrà essere seguita anche in streaming sulla piattaforma Sky Go e sarà disponibile per tutti gli abbonati Sky. Non ci sarà trasmissione in chiaro.

FORMAZIONI UFFICIALI TOTTENHAM-BORUSSIA DORTMUND

Come già noto da diverse settimane, il Tottenham affronta la sfida senza Dele Alli e Harry Kane. Pochettino cambia con una folta difesa a cinque e un attacco a due, composto da Son e Lucas. Mediana con Winks, Sissoko ed Eriksen mezzali. Davanti a Lloris ecco Alderweireld, Sanchez e Foyth, con Aurier e Vertonghen sulle corsie laterali.

Assenze pesantissime anche per il Borussia Dortmund: Marco Reus non recupera dal problema muscolare che lo ha colpito settimana scorsa contro il Werder Brema e non ci sarà nemmeno Paco Alcacer. Favre si affida alle nuove certezze in difesa e a centrocampo: linea a quattro davanti a Bürki con Hakimi a destra, Toprak e Zagadou al centro, Diallo a sinistra. In mediana ritornano a far coppia Witsel e Delaney, dopo che il danese era squalificato in Bundesliga. Davanti il posto di Reus viene preso da Dahoud, con Sancho e Pulisic ai lati. Spazio a Götze come falso nove.

TOTTENHAM (5-3-2): Lloris; Aurier, Alderweireld, Sanchez, Foyth, Vertonghen; Sissoko, Winks, Eriksen; Son, Lucas.

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Bürki; Hakimi, Toprak, Zagadou, Diallo; Witsel, Delaney; Pulisic, Dahoud, Sancho; Götze.