Tottenham-Borussia Dortmund, le formazioni ufficiali: Spurs a 5 dietro, Favre punta su Pulisic

Le formazioni ufficiali di Tottenham-Dortmund: Pochettino si mette a cinque dietro con Lamela e Llorente in panchina, Favre punta su Pulisic.

Queste le formazioni ufficiali di Tottenham e Borussia Dortmund:

TOTTENHAM (5-3-2): Lloris; Aurier, Alderweireld, Sanchez, Foyth, Vertonghen; Sissoko, Winks, Eriksen; Son, Lucas.

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Bürki; Hakimi, Toprak, Zagadou, Diallo; Witsel, Delaney; Pulisic, Dahoud, Sancho; Götze.

Pesano per Pochettino le assenze di Alli e Kane in attacco, mentre Lamela non al meglio parte dalla panchina. Spurs con la difesa a 5, ma senza Davies e Rose che recupera solo per la panchina: Vertonghen si adatta a quinto a sinistra, con Aurier preferito a Trippier a destra. In mezzo sorpresa Foyth con Sanchez e Alderweireld. Centrocampo con Sissoko, Winks ed Eriksen, davanti Lucas e Son coppia d'attacco.

Favre deve fare a meno di Piszczek, Akanji, Reus, Weigl e Alcacer. In difesa davanti a Bürki si apre Diallo a sinistra, con il rientrante Zagadou al centro insieme a Toprak, e Hakimi che torna a destra. In mezzo solita coppia con Witsel e Delaney, Dahoud sale sulla trequarti con le ali che sono Pulisic e Sancho. La punta è Götze, capitano della squadra. Escluso a sorpresa Guerreiro, che va in panchina.