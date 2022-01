Tottenham-Arsenal dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

TOTTENHAM-ARSENAL: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Tottenham-Arsenal

Tottenham-Arsenal Data: 16 gennaio 2022

16 gennaio 2022 Orario: 17.30

17.30 Canale tv: Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Football (numero 203 satellite) e Sky Sport 4K (numero 213 satellite)

Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Football (numero 203 satellite) e Sky Sport 4K (numero 213 satellite) Streaming: Sky Go e NOW

Una sfida londinese per la Champions League quella tra Tottenham ed Arsenal. Il 22esimo turno di Premier League ha nell'incontro della Greater London tra gli Spurs e i Gunners il maggior spettacolo del weekend, vista la posizione di classifica del team Conte e quella della squadra di Arteta.

Il Tottenham, che ha due gare in meno dell'Arsenal, continua l'inseguimento al terzo e quarto posto: in caso di successo gli Spurs scavalcherebbero in classifica in Gunners, attualmente a +2 in classifica. Per i rossi, invece, la possibilità di allontanarsi e puntare al secondo posto attualmente occupato dal Chelsa di Tuchel.

Nella sfida d'andata giocata in casa dell'Arsenal, i padroni di casa hanno avuto la meglio per 3-1. A settembre il successo dei Gunners è stato di fatto il secondo negli ultimi cinque incontri tra le due squadre. Zero pareggi e tre vittorie per il Tottenham in questo periodo.

In questa pagina tutte le informazioni su Tottenham-Arsenal: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO TOTTENHAM-ARSENAL

Tottenham-Arsenal si giocherà domenica 16 gennaio 2022 alle ore 17:30. Appuntamento al Tottenham Hotspur Stadium per l'incontro tra la squadra di Conte e quella di Arteta.

DOVE VEDERE TOTTENHAM-ARSENAL IN TV

Tottenham-Arsenal, Derby di Londra, sarà trasmesso in diretta televisiva da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Football (numero 203 del satellite) e Sky Sport 4K (numero 213 del satellite).

TOTTENHAM-ARSENAL IN DIRETTA STREAMING

Gli utenti Sky, mediante Sky Go, potranno vedere Tottenham-Arsenal anche in diretta streaming, sia su dispositivi mobili quali tablet, smartphone, iPhone e iPad, scaricando la app per sistemi iOS e Android, sia sul proprio personal computer o notebook.

L'articolo prosegue qui sotto

L'alternativa è rappresentata da NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre a chi acquista il Pass Sport anche la visione delle gare di Premier League e in questo caso del Derby di Londra.

IN DIRETTA SU GOAL

Grazie a GOAL i lettori potranno seguire Tottenham-Arsenal anche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale avrete gli aggiornamenti in tempo reale sulla gara, con la descrizione dei goal, degli eventi e delle azioni più importanti.

PROBABILI FORMAZIONI TOTTENHAM-ARSENAL

TOTTENHAM (4-3-3): Lloris; Emerson Royal, Dier, D. Sánchez, Davies; Sessegnon, Winks, Ndombele; Son, Kane, Dele.

ARSENAL (4-2-3-1): Ramsdale, Tierney, White, Magalhaes, Tomiyasu, Partey, Saka, Odegaard, Xhaka, Martinelli, Lacazette.