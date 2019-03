Tottenham-Arsenal 1-1: Ramsey goal, poi Kane pareggia il derby

Prima Ramsey, poi Kane: finisce in parità il North London derby tra Tottenham ed Arsenal a Wembley, ma le emozioni non sono mancate fino alla fine.

A sbloccare la partita ci ha pensato il nuovo acquisto della Juventus, che si conferma un fattore nei derby col Tottenham.

Ramsey ha infatti partecipato a tre degli ultimi quattro goal segnati dall'Arsenal contro il Tottemham, con una rete e due assist.

Nella ripresa, però, ci ha pensato il solito Harry Kane a rimettere a posto le cose per gli Spurs su calcio di rigore con il suo 16° goal stagionale.

9 - Harry Kane is now the outright leading scorer in Premier League north London derbies, overtaking Emmanuel Adebayor (8). Occasion. #TOTARS pic.twitter.com/O9DJvF8Rfl