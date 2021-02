Tottenham ancora sconfitto: esulta il Chelsea, Mourinho sempre più giù

Terza sconfitta consecutiva per gli Spurs, che dicono addio ai sogni di lottare per il titolo: ora a rischio anche la Champions.

Derby di Londra al Chelsea, e Tottenham sempre più negativo in questo 2021. Se Tuchel ottiene la sua seconda vittoria sulla panchina dei Blues, Mourinho rimedia la terza sconfitta consecutiva che porta Kane e compagni distanti anni luce da quella vetta un tempo possibile.

A dicembre, infatti, Mourinho sembrava poter fare nuovamente la storia, lottando per il titolo, ma le ultime sconfitte e il contemporaneo ritorno al top del Manchester City hanno spazzato via le ambizioni di un Tottenahm attualmente fuori anche dalla zona Champions.

Nonostante il Tottenham debba ancora recuperare un match, i punti dal quarto posto occupato dall'altra altrettanto deludente Liverpool, attualmente quarto in classifica con tre sconfitte in sei gare. Ma non consecutive come capitato agli Spurs.

Kane e Son hanno segnato 24 reti in due, hanno messo a ferro e fuoro le difese avversarie, ma la reteoguardia del team londinese non è all'altezza dell'attacco. Lo si sapeva dal calciomercato, ma inizialmente la potenza di fuoco sembrava poter superare questo problema.

E dire che i 22 goal subiti portano il Tottenham ad essere la seconda miglior retroguardia, ma disattenta nei momenti clou della stagione e contro le big. Il Chelsea, con Tuchel, ha invece ottenuto il primo successo in uno scontro diretto dopo una sfilza di k.o. di fila.

La bagarre per le prime posizioni è sempre più avvincente e il Tottenham venderà sicuramente cara la pelle per poter nuovamente dire la propria. Contro il WBA il possibile riscatto, ma anche il rischio che le scorie dell'ultimo periodo negativo possano ancora influire.