Tostao non ha dubbi: "Solo un ibrido Messi-Ronaldo può mettersi a confronto con Pelè"

L'ex campione del Mondo 1970 ha parlato del fenomenale compagno, numero uno secondo il suo punto di vista: "Non aveva difetti, loro sì".

Per migliaia di persone è Leo Messi il più grande calciatore di tutti i tempi. Ma c'è una fetta importante della popolazioe che crede nei goal e nei trofei vinti da Cristiano Ronaldo, tanto da rendere il lusitano il numero uno mondiale. Anche se da decine di anni si parla di Pelè come numero uno assoluto.

Ha parlato di Pelè, Messi e Ronaldo proprio Tostao, compagno dell'ex fuoriclasse brasiliano nel Mondiale 1970 vinto dai verdeoro. Il vecchio bomber del Cruzeiro non ha problemi a definire O Rei inarrivibile dall'argentino e dal portoghese. A meno di un'unione tra i due.

Intervistato dal sito ufficiale della FIFA, Tostao non ha avuto dubbi:

"Penso che Pele fosse migliore di tutti loro. Per me, non c'è paragone visto che era molto più completo. Aveva tutte le qualità che un attaccante poteva avere. Non aveva un difetto".

Pelè senza difetti, letali ma non perfetti Messi e Ronaldo:

"Leo è spettacolare, ma nonsa colpite di testa come ha fatto Pele, non tira bene con entrambi i piedi. Cristiano Ronaldo è un giocatore eccezionale, ma non ha l'abilità di Pele e non riesce a superare i suoi incredibili passaggi".

Solamente unendo i due fuoriclasse dell'era moderna si può fare un paragone:

"Se si prendono le qualità di Cristiano Ronaldo e Messi e si mettono insieme, allora ci sarebbe un giocatore da confrontare con Pele!".

Chiusura riguardante il rivale di Pelè prima dell'avvento di Cristiano Ronaldo e Messi. Epoca diversa, ma confronto con Maradona continuo: