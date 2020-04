Torricelli svela: "Ero interista, ma se non c'era la Juventus non vincevo un cazzo"

L'ex terzino della Juventus ha raccontato di essere stato un fan dell'Inter in gioventù, poi il passaggio in bianconero ha cambiato tutto.

La storia di Moreno Torricelli è una di quelle più strane e sognanti nel mondo del pallone. Nel 1992 passò direttamente dalla Serie D alla massima serie e non in una squadra abituata a lottare per la salvezza, bensì in quella con cui vincerà tutto negli anni successivi.

Idolo assoluto dei tifosi di Madama negli anni '90, Torricelli ha però svelato di essere stato un tifoso interista da giovane. L' di Altobelli-Beccalossi prima e quella dei tedeschi poi lo stregò qualche stagione prima, ma una volta approdato alla Juventus la sua fede cambiò trasformandosi in bianconero.

Durante la videochat con 'Casa Juventibus', Torricelli ha svelato:

Altre squadre

"Per chi tifavo? Ahia, io nasco interista..."

Tra lo stupore dei presenti, Torricelli ha poi però aggiunto:

"Dico sempre, meno male che è arrivata la Juventus se no non vincevo un cazzo...".

Classe 1970, Torricelli è approdato alla Juventus nel 1992 acquistato dalla Caratese e rimanendo a per sei stagioni: come terzino sinistro di Lippi ha conquistato ben undici trofei, risultando essere parte di quel gruppo bianconero capace di conquistare ogni coppa su piazza, dalla Champions ai tre titoli di .

Dal tifo per l'Inter alla Serie D, fino alla gloria con la Juventus: una delle storie più particolari degli anni '90.