Torres si ritira: ha giocato la sua ultima partita ufficiale con il Sagan Tosu

Lo aveva annunciato a giugno, oggi è diventato realtà: Fernando Torres lascia il calcio e si ritira. Ha giocato la sua ultima partita in Giappone.

La notizia era già nota da ormai due mesi, da quando a giugno Fernando Torres aveva annunciato di volersi ritirare. oggi, in , l'atttaccante spagnolo ha giocato la sua ultima partita.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Il leggendario numero 9 spagnolo lascia il calcio a 35 anni. Ha chiuso con la maglia del Sagan Tosu, che veste dal luglio scorso dopo aver lasciato l' con l' tra le mani.

Proprio i 'Colchoneros' hanno voluto salutare la loro leggenda e ringraziarlo. Con l'Atletico Torres ha giocato 350 partite, arrivando a 121 goal. 110 presenze e 38 goal con la maglia della Nazionale Spagnola.

Nell'ultima partita della sua carriera, contro il Vissel Kobe, si è trovato contro due che con lui nella 'Roja' hanno fatto la storia: David Villa e Andrés Iniesta.

Sarà forse meno memorabile il risultato, 6-1 per il Vissel, ma non può certamente cancellare una carriera leggendaria. Chiusa oggi, in Giappone, a 35 anni.