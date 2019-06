Torres si ritira: "Dopo 18 anni è giunto il momento di smettere"

La voce si era sparsa trovando terreno fertile e ora ne abbiamo avuto la conferma: Fernando Torres si ritira dal calcio giocato a 35 anni. L'annuncio lo ha dato proprio l'attaccante spagnolo con questo video-messaggio pubblicato sul suo account Twitter.

I have something very important to announce. After 18 exciting years, the time has come to put an end to my football career. Next Sunday, the 23rd at 10:00AM, local time in Japan, I will have a press conference in Tokyo to explain all the details.See you there. pic.twitter.com/WrKnvRTUIu