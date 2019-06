Torres svela il miglior compagno della sua carriera: "Gerrard"

Appena ritiratosi, l'ex attaccante spagnolo ha premiato l'inglese: "Il mio livello ha preso una dimensione diversa quando ero in campo con lui".

Ha giocato con , , e . Squadre che hanno fatto la storia del calcio e provano ad essere delle big assolute in questo nuovo millennio. Chiuso il capitolo del grande calcio, Fernando Torres ha giocato con il Sagan Tosu in prima di appendere le scarpette al chiodo. Guardandosi indietro, il Niño ha pochi rimpianti, avendo vinto tutto e giocato con grandi campioni.

Proprio a questo proposito, Torres è stato interrogato riguardo il miglior compagno con cui abbia mai giocato durante la sua ventennale carriera. Lo spagnolo ha scelto di premiare Steven Gerrard, con cui ha condiviso gli anni di Liverpool. Precisamente dal 2007 al 2011.

Insieme Torres e Gerrard non hanno mai conquistato un trofeo con la maglia del Liverpool, ma i titoli non sono tutto:

"Penso che il mio livello abbia preso una dimensione diversa quando sono sceso in campo con lui".

Grazie agli assist di Gerrard, Torres è riuscito ad arrivare a 33 goal stagionali nell'annata 2007/2008, di fatto la prima giocata con la maglia del Liverpool. Da lì in avanti l'attaccante spagnolo non è più riuscito a raggiungere un tale score, conquistando però diversi trofei.

Torres ha condiviso il campo con leggende assolute come Iniesta, Lampard, Drogba e Puyol, ma il feeling con Gerrard non è mai stato replicato. Una grande amicizia che ha portato l'attuale tecnico del ad essere tra i primi a salutare lo spagnolo dopo il ritiro.

E chissà che in futuro, davanti ad una nuova carriera di Torres come allenatore, i due non possano ritrovarsi uno contro l'altro.