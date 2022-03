Torreira protagonista a San Siro: segna all'Inter e chiude senza un dente

Nel bene e nel male, la sfida di San Siro tra Inter e Fiorentina ha visto come assoluto protagonista il centrocampista viola Lucas Torreira.

Il centrocampista uruguaiano ha sbloccato il match del 'Meazza' inserendosi prontamente sul suggerimento di Nico Gonzalez, prima di superare l'incolpevole Handanovic.

Un guizzo vincente che, però, non è bastato alla truppa Italiano per strappare l'intera posta in palio in terra meneghina. Pochi minuti dopo, infatti, Dumfries ha inscatto di testa il pallone del definitivo 1-1.

Tuttavia, la serata di Torreira non è di certo finita qui perché nel corso della ripresa, l'ex Arsenal si è destreggiato in mezzo al campo con un fazzoletto stretto tra i denti. Il motivo? In seguito ad un colpo ricevuto, il classe 1996 si è avvicinato alla panchina sanguinante e - come riportato in presa diretta da DAZN - si è letteralmente staccato un dente che stava visibilmente dondolando dopo il precedente scontro di gioco.

Un modo decisamente insolito per concludere una partita che lo pone, indubbiamente, tra i migliori in campo.