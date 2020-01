Torregrossa e la passione Fantacalcio: "Domenica mi sono schierato, ma ho perso"

L'attaccante del Brescia domenica è stato autore di una doppietta: "Mi sono schierato, ma il mio avversario aveva Immobile e ho perso".

L'uomo più in forma del momento in casa è sicuramente Ernesto Torregrossa, autore della doppietta che è valsa il pareggio nell'ultima sfida di campionato contro il .

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

L'attaccante delle 'Rondinelle' ha rilasciato un'intervisa a 'Fantacalcio.it', nella quale ha rivelato la sua grande passione per il Fantacalcio: Torregrossa, infatti, ci gioca fin da quando era piccolino e anche quest'anno partecipa ad un campionato di fantallenatori con i suoi amici di infanzia.

Scelti da Goal DIRETTA CALCIOMERCATO: ultime notizie e trattative

"Sono un grande appassionato di Fantacalcio sin da piccolo, ci gioco con i miei amici del paese. Ritrovarmici ad esserne uno dei protagonisti è un po' strano adesso, ma ci ho fatto l'abitudine. Quando giochi e sei in campo non pensi al Fantacalcio. Mi sono acquistato, non c'era molta fiducia in me: mi sono preso con il minimo di crediti".

Il bomber siciliano è stato autore fino ad ora di un buon campionato, con tre reti ed un assist realizzati nelle dieci presenze stagionali. Il ritorno di Corini sulla panchina del Brescia è stato salvifico per Torregrossa, che è tornato a ricoprire un ruolo centrale facendo coppia fissa con Balotelli in attacco. Nelle prossime due giornate, vista la squalifica di 'SuperMario', l'attaccante classe '92 è chiamato agli straordinari. Venerdì a Brescia, arriva il di Ibrahimovic che Torregrossa consiglia di acquistare.

"Acquistarmi a gennaio? Non lo so, dipende da chi c'è da poter prendere. Dovrebbe esserci un certo Ibrahimovic, io prenderei lui. Penso che il Fantacalcio sia diventato, ormai, un fenomeno sociale. Ci sono tantissime persone che lo fanno e tantissimi mi scrivono sui profili social. Da quando sono rientrato e sto giocando i messaggi sono tanti. Ovviamente son contento quando mi arrivano tanti messaggi positivo, meno per quelli negativi".

L'infortunio ad inizio stagione non ha permesso a Torregrossa di essere subito determinante nell'attacco del Brescia, nelle ultime partite il suo apporto però è stato fondamentale: la doppietta contro il Cagliari ha permesso ai lombardi di strappare un punto importante in chiave salvezza, anche se non è servita a farlo vincere al Fantacalcio.