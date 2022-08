Toronto-Galaxy dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Toronto, a caccia dei playoff, affronta i Los Angeles Galaxy di Puig e Chicharito Hernandez: dove vedere in diretta la sfida e le formazioni.

TORONTO-GALAXY: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Toronto-Galaxy

Toronto-Galaxy Data: 1 settembre 2022

1 settembre 2022 Orario: 01:30

01:30 Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

Il Toronto continua a sognare un posto nei playoff di MLS. Il successo per 2-0 su Charlotte, tutto di marca italiana con le firme di Insigne e Bernardeschi, alimenta le speranze dei canadesi, ora a quota 33 e a tre lunghezze di ritardo dal settimo posto che vale il pass per la fase ad eliminazione diretta.

Da quando sono arrivati a Toronto Insigne e Bernardeschi, ovvero dal 23 luglio scorso, il club canadese ha raccolto 14 punti in sette partite, frutto di 4 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.

Di fronte ci saranno i Los Angeles Galaxy, reduci da tre risultati utili di fila con i successi sui Vancouver Whitecaps e i New England Revolution intervallati dal pari contro i Seattle Sounders.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Toronto-Galaxy: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO TORONTO-GALAXY

Il match di Major League Soccer tra i canadesi del Toronto e gli statunitensi dei Los Angeles Galaxy si giocherà nella notte tra mercoledì 31 agosto e giovedì 1 settembre. Il fischio d'inizio della sfida è in programma all'1:30 al 'BMO Field' di Toronto.

DOVE VEDERE TORONTO-GALAXY IN TV

Toronto-Galaxy di MLS sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su DAZN, la cui app è scaricabile su smart tv compatibili, console come PlayStation e Xbox, o su dispositivi come TIMVISION BOX, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

TORONTO-GALAXY IN DIRETTA STREAMING

La gara tra Toronto e Galaxy è disponibile su DAZN utilizzando l'app presente su cellulare e tablet o in alternativa collegandosi al sito ufficiale grazie a pc e notebook. Al termine dell'incontro questo potrà essere rivisto on demand.

IN DIRETTA SU GOAL

Tutte le emozioni di Toronto-Galaxy in diretta anche sul sito ufficiale e l'app di GOAL attraverso la tradizionale diretta testuale della gara.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca su DAZN del match di MLS, Toronto-Galaxy, è affidata a Lorenzo Del Papa.

PROBABILI FORMAZIONI TORONTO-GALAXY

TORONTO (4-3-3): Bono; Laryea, MacNaughton, Mavinga, Criscito; Kerr, Bradley, Nelson; Bernardeschi, Akinola, Insigne.

LA GALAXY (5-3-2): Bond; Araujo, De Puy, Coulibaly, Williams, Gasper; Aguirre, Brugman, Puig; Hernandez, Cabral.