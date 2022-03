Torneo di Viareggio 2022, trionfa il Sassuolo: battuta l'Alex Transfiguration ai rigori

Il Sassuolo vince la seconda Viareggio Cup della sua storia. Dopo il successo del 2017, i neroverdi replicano nel 2022 battendo la sorpresa Alex Transfiguration, compagine nigeriana che ha divertito e fatto divertire. Decisivi i calci di rigore.

Dopo un primo tempo molto equilibrato, la ripresa è decisamente in favore dei nigeriani, molto più in palla e con maggiore energia. Ezekiel coglie l’incrocio dal limite a metà tempo, poi arriva un altro legno con Akinsanmiro che si ferma sul palo.

Il Sassuolo ci prova con un diagonale di Sighinolfi in pieno recupero, dopo aver recriminato per un calcio di rigore intorno all’ora di gara. La porta di Theiner rimane comunque inviolata per 90’. Anche al supplementare è l’Alex Transfiguration a dominare, colpendo anche un altro legno.

Il Sassuolo regge, la porta fino ai rigori e riesce nel colpaccio: l’errore di Ahmed è l’unico del lotto e regala ai neroverdi il secondo successo.

Per l’Alex la consolazione di Ogungbe premiato come miglior giocatore, mentre Theiner del Sassuolo è stato premiato come miglior portiere. Capocannoniere Andrea Mazia del Bologna con 12 reti, record assoluto.