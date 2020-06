Un mini-torneo per chiudere la Champions League: spunta l'opzione Francoforte

La fase finale della Champions League potrebbe essere ospitata da un unico Paese. Germania in pole, potrebbe proporre Francoforte.

Recuperare il tempo perso a causa dello stop imposto dal Coronavirus e riuscire a portare a termine il più importante torneo europeo per club: la .

E’ questo uno dei grandi obiettivi che si è posta la UEFA . L’arco temporale entro il quale riuscire a chiudere la competizione sarebbe limitatissimo e per tale motivo, nelle ultime settimane, ha preso sempre più vigore un’ipotesi che fino a non molto tempo fa sembrava nulla più che un ‘Piano B’: utilizzare una formula alternativa che preveda una Final Four .

L’intenzione sarebbe quella di ripartire tra il 7 e l’8 agosto con le gare degli ottavi di finale che ancora vanno giocate e poi spingersi fino al 29 quando si giocherà la finalissima al temine di un mini-torneo che preveda quarti e semifinali in partita secca e campo neutro .

Proprio la fase finale del torneo rappresenterebbe un’incognita, visto che nel corso degli ultimi giorni si è parlato con sempre più insistenza della possibilità che Istanbul rinunci alla finalissima. La situazione sanitaria e il fatto di non poter riempire l’ Ataturk , avrebbero portato la a decidere di farsi da parte, per ospitare magari l’evento in futuro e in condizioni di normalità.

Come riportato dalla ‘Bild’, la UEFA potrebbe quindi essere alla ricerca di una sede che ospiti la fase finale della Champions League, ovvero quarti, semifinale e finale . , e sono pronte a farsi avanti e in particolare, il presidente della DFB, Fritz Keller, sarebbe tre i più attivi in assoluto in tal senso.

La sede proposta dalla Germania dovrebbe essere Francoforte , ma comunque vanno soddisfatti alcuni requisiti. Tutte la partite andrebbero infatti disputate in un massimo di quattro stadi che si trovano in un raggio di 100 chilometri.

La Germania potrebbe quindi mettere a disposizione, oltre all’impianto di Francoforte, anche quelli di , /Sinsheim , oltre a Darmstadt e Wiesbaden .

Resta da capire in che modo la cosa possa essere organizzata, visto che un solo dipartimento della salute dovrebbe avere la responsabilità per lo svolgimento del torneo e Francoforte, Mainz e Hoffenheim si trovano in tre diversi stadi federali.

Una decisione definitiva dovrebbe esser presa il prossimo 17 giugno , quando si riunirà il Comitato Esecutivo della UEFA .