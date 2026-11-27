Dopo aver saltato la trasferta vincente contro l'Olympiacos in Europa League, Pavlovic è praticamente certo di tornare in campionato. E in particolare a Cagliari, in uno dei due posticipi che lunedì decreteranno la chiusura della tredicesima giornata di Serie A.
Pavlovic ci sarà, insomma. Forse addirittura dal primo minuto. In questo caso, qualcuno dovrà dunque fargli spazio in difesa. Già, ma chi?
ESTUPINAN A RISCHIO
Il nome più caldo in questo senso, nonché il più ovvio, è quello di Pervis Estupinan. Dopo essere entrato tutto sommato con il piglio giusto contro il Frosinone, giovedì ad Atene il terzino ecuadoriano ha di nuovo compiuto un passo indietro.
Il primo tempo non è stato negativo solamente per il Milan: Estupinan ha rappresentato uno dei simboli della falsa partenza rossonera, prima che Hutchinson e compagni mettessero una pezza nella ripresa con una rimonta da urlo. E così Amorim ha deciso di intervenire all'intervallo, con l'ex Brighton che ha lasciato il posto a Musah.
Estupinan, ora, rischia grossissimo anche verso la trasferta di Cagliari. Potrebbe (dovrebbe?) essere proprio lui a far spazio a Pavlovic, che si prepara a riprendere posto nella difesa del Milan. In questo caso sarebbe Sankhoun Diawara a spostarsi a sinistra, ruolo che in stagione ha già ricoperto. Anche nel derby.
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Non dovrebbe invece essere tolto dalla formazione titolare Koni De Winter, nonostante la serata negativa vissuta in Grecia: proprio grazie a un suo evidente errore in disimpegno i padroni di casa hanno trovato il momentaneo 2-0 con Jota Silva all'inizio del secondo tempo.
DIAWARA TERZINO
La probabile scelta di Amorim di allargare Diawara è dovuta non solo alle difficoltà continue di Estupinan: di mezzo si sono messe anche le condizioni di Davide Bartesaghi, l'altro terzino sinistro puro della rosa del Milan.
Bartesaghi è alle prese con una peritendinite alla gamba destra. Anche lui, come Pavlovic, ha saltato la partita contro l'Olympiacos. A differenza del compagno, invece, non è certo di rimettersi a disposizione di Amorim neppure per la trasferta di Cagliari contro i sardi.
LA PROBABILE FORMAZIONE DEL MILAN
In sostanza, il Milan dovrebbe scendere in campo così alla Unipol Domus contro la formazione di Fabio Pisacane. Gara in programma nel tardo pomeriggio di lunedì 30 novembre, con calcio d'inizio alle 18.30.
MILAN (4-2-3-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic, Diawara; Musah, Jashari; Moreira, Rabiot, Pulisic; Gonçalo Ramos. All. Amorim
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