Torna Mertens ed il Napoli vince: in goal dopo 3 mesi

Dries Mertens, buttato sùbito nella mischia come titolare da Gattuso, ci ha rimesso pochissimo a riprendersi il suo ruolo.

Tanto per cominciare, possiamo notificare l'importanza di Dries Mertens per il Napoli sciorinando una semplice statistica: quello segnato contro il Benevento è il goal numero 131 in assoluto con la maglia azzurra, per il belga, nel giorno della sua 250esima presenza in Serie A.

Non è un caso, quindi, che in un momento molto difficile della stagione del Napoli, dopo l'eliminazione dall'Europa League per mano del Granada, Dries Mertens torni titolare e segni subito dopo 34 minuti, seppur non al meglio della forma.

Il belga ha ritrovato il goal dopo tre mesi, l’ultimo l’aveva realizzato alla Roma, il 29 novembre scorso. Poi, l’infortunio alla caviglia a metà dicembre, rimediata a San Siro, contro l’Inter, e la lunga assenza dovuta ad una ricaduta.

Ieri pomeriggio, è rientrato per la prima volta da titolare, dopo uno spezzone giocato contro il Granada. L’emergenza prolungata nella fase offensiva, ha convinto Rino Gattuso a rischiarlo subito, senza aspettare l’evoluzione della partita.

E' stato ripagato Gattuso, che ora si augura di non dover fare i conti con ricadute nella condizione fisica di Dries Mertens, oltre ovviamente a recuperare Osimhen.

Una stagione che per il belga è stata maledetta fino a qui. Mai è stato costretto a saltare così tante partite per infortunio, soprattutto perché il problema alla caviglia lo ha tormentato anche in termini di difficile recupero, dovendo andare anche in Belgio per un consulto personale.

Dries Mertens sarà fondamentale per Gattuso soprattutto per una delle partite più importanti della stagione azzurra, ovvero il recupero contro la Juventus in programma per il 17 marzo.

Ad oggi infatti il Napoli dista soltanto tre punti dalla Juventus, dovendo affrontare prima della Vecchia Signora due sfide sulla carta abbordabili come Sassuolo e Bologna.

Il match di Torino contro la Juventus potrebbe essere decisivo per la corsa alla Champions League della squadra di Gattuso. Ma con un Mertens in piena forma, niente è impossibile per il Napoli...