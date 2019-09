Torino, Zaza torna a disposizione di Mazzarri: allenamento in gruppo

Smaltito l'infortunio subito nel corso del play-off di Europa League, Simone Zaza torna ad allenarsi con il resto della squadra.

Arriva una buona notizia dall'infermeria per il di Walter Mazzarri, che recupera una pedina importante come Simone Zaza: l'attaccante ha infatti smaltito la distorsione al ginocchio ed è tornato ad allenarsi con il resto della squadra.

La notizia è stata resa nota dallo stesso club granata sul proprio sito ufficiale:

"Simone Zaza è rientrato in gruppo, non disputando tuttavia la partita a tempo e campo ridotto che ha concluso l'allenamento".

Completamente a disposizione anche gli altri due attaccanti Simone Edera e Iago Falque: dunque reparto offensivo al completo per mister Mazzarri in vista della ripresa del campionato in casa contro il . Sospiro di sollievo per Zaza: inizialmente si temeva un lungo stop per l'ex , che invece ha risolto in pochi giorni il problema al ginocchio.