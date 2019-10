Torino, Zaza a rischio col Napoli: affaticamento al polpaccio destro

Problema al polpaccio destro per Zaza, costretto oggi ad abbandonare l'allenamento del Torino: l'attaccante dovrebbe saltare la sfida con il Napoli.

Brutte notizie per il . Il club granata in un comunicato ufficiale ha infatti reso noto che Simone Zaza oggi è stato costretto a lasciare l'allenamento a causa di un problema al polpaccio destro.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Uno stop che a soli tre giorni dalla sfida di campionato contro il mette a serio rischio la presenza dell'attaccante contro gli azzurri.

"Allenamento pomeridiano al Filadelfia per la squadra di Walter Mazzarri, il quale ha condotto delle esercitazioni tecnico-tattiche sul campo secondario. Simone Zaza è uscito anzitempo per un affaticamento al polpaccio destro che verrà valutato nei prossimi giorni. Domani in calendario una sessione pomeridiana allo stadio Olimpico "Grande Torino".

Con ogni probabilità Zaza salterà dunque la gara contro il Napoli di Carlo Ancelotti, per poi tornare in campo contro l' il 20 ottobre, dopo la sosta per le Nazionali.

Mazzarri dovrebbe così affidarsi a Simone Verdi al fianco di Andrea Belotti contro i partenopei.