Torino-Wolverhampton 2-3: cade il Toro in casa, al ritorno sarà battaglia

Il Wolverhampton batte il Torino all'andata, con un passivo che fa male a Mazzarri, ma tra sette giorni tutto sarà ancora aperto.

Arriva una sconfitta per il , nell'andata dei play-off di . Ma il passivo di 2-3 contro il Wolverhampton lascia ancora tutto aperso per la qualificazione. Al Molineux non sarà certo facile, ma gli uomini di Mazzarri cercheranno di ribaltare tutto.

Si tratta della prima partita stagionale di un certo livello per il Torino: sia per il valore dell'avversario, sia per l'importanza della sfida. In palio c'è l'accesso all'Europa League e la squadra di Walter Mazzarri comincia bene la partita. Palleggio, intensità e anche qualche ottima occasione da goal. N'Koulou sbatte contro la traversa con un colpo di testa dei suoi, poi le solite scorribande di Belotti e Zaza.

Ma il Wolverhampton è compatto, cinico e scaltro. Sfrutta bene i calci piazzati e al 43' passa in vantaggio nel peggior momento possibile per il Torino: Moutinho pennella, Saiss devia in rete forse con il contributo di Bremer. Una mazzata per gli uomini di Walter Mazzarri.

Nel secondo tempo, quantomeno nella prima fase, non arriva la reazione tanto attesa del Torino, Il Wolverhampton è davvero un avversario rognoso, la sua difesa a tre è difficile da oltrepassare e, come se non bastasse, al secondo vero tentativo trovano anche il raddoppio: azione straripante di Adama Traoré, assist per Jota che non può sbagliare.

Stavolta sì, però, arriva l'istantanea reazione del Torino: azione classica delle squadre di Walter Mazzarri, con il cross di Ansaldi che viene spinto in rete dal laterale opposto, ovvero De Silvestri. Al 72' arriva però la doccia fredda per il Torino: Raul Jimenez prende palla a metà campo, parte in contropiede, salta Izzo e batte per la terza volta Sirigu.

Il Toro è a terra ormai, gli ultimi dieci minuti sono soprattutto fatti di palleggio e melina da parte degli inglesi, ma quasi allo scadere, su calcio di rigore, Andrea Belotti realizza il tiro dal dischetto che tiene accesa la speranza per la squadra di Walter Mazzarri.

IL TABELLINO

Torino-Wolverhampton 2-3

Marcatori: 43' aut. Bremer, 59' Jota, 60' De Silvestri, 72' Raul Jimenez, 90' Belotti

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Meite (64' Rincon), Baselli, Berenguer (59' Lukic), Ansaldi (71' Aina); Zaza, Belotti.

WOLVERHAMPTON (3-5-2): Rui Patricio; Vallejo, Coady, Boly; Traoré (64' Jonny), Dendoncker, Saiss, Moutinho, Ruben Vinagre; Jimenez (76' Cutrone), Diogo Jota (69' Pedro Neto).

Arbitro: Artur Soares Dias

Ammoniti: Belotti, Ansaldi, Berenguer, Baselli, Bremer, Saiss, Vallejo, Rincon

Espulsi: -