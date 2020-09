Torino, via alle cessioni: Berenguer e Iago Falque ad un passo dall'addio

I due calciatori sono sul punto di lasciare il Torino: Iago Falque ormai acquistato dal Benevento, Berenguer vicino all'Athletic Bilbao.

Il non ha convinto nelle prime due uscite in ; dove sono arrivate altrettante sconfitte. E per questo la società proverà a rivoluzionare la rosa per quanto possibile in quest'ultima settimana di calciomercato.

Berenguer non è piaciuto da trequartista e nel modulo di Giampaolo non ci sarebbero altri spazi per lui. Per questo, come riportato da 'Sky Sport', è partita una trattativa con l' Club, parecchio interessato al giocatore spagnolo.

Il Torino lo valuta 15 milioni di euro, l'Athletic in questo momento offre qualcosa in meno ma c'è grande ottimismo per la buona riuscita di questa trattativa.

già più avviata, invece, la trattativa che vede Iago Falque al . Oggi il giocatore arriverà già in città, dove effettuerà le classiche visite mediche di rito. Poi sarà il tempo della firma.

I granata si liberano quindi di due giocatori e probabilmente preparo il terreno per l'acquisto di un nuovo giocatore che possa giocare nella trequarti di Giampaolo.