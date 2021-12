Torino-Verona dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

TORINO-VERONA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Torino-Verona

• Data: 19 dicembre 2021

• Orario: 18.00

• Canale TV: Dazn

• Streaming: Dazn

Il Torino ospita il Verona in una gara valevole per la 18/a giornata di Serie A. Animo diametralmente opposto per le due squadre: i granata hanno vinto contro il Bologna in casa e cercano continuità da dare per la propria classifica. Il Verona, invece, ha perso in casa contro l'Atalanta anche se la classifica, attualmente, è più che positiva.

Il Torino, attualmente, ha 22 punti, frutto di 6 vittore, 4 pareggi e 7 sconfitte con 22 reti fatte e 18 subite. In casa il rendimento dei granata è positivo con 17 punti, frutto di 5 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte con 18 reti fatte e 10 subite.

Il Verona, invece, ha 23 punti con 6 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte con 33 reti fatte e 30 subite. Nelle ultime cinque gare sono due le vittorie, due le sconfitte e un pareggio. Lontano dal Bentegodi sono 7 i punti con una vittoria, 4 pareggi e 3 sconfitte con 14 reti fatte e 17 subite.

L'ultimo precedente tra Torino e Verona risale al 6 gennaio 2021: 1-1 all'Olimpico-Grande Torino. Curiosamente gli ultimi tre precedenti sono tutti finiti sul risultato di parità, 1-1.

In questo articolo troverete molte altre informazioni riguardo a Torino-Verona: dagli aggiornamenti sulle formazioni a delle indicazioni su dove sarà la diretta tv e streaming della partita.

ORARIO TORINO-VERONA

Torino-Verona si disputerà domenica 19 dicembre 2021 nel palcoscenico dello Stadio Olimpico Grande Torino del capoluogo piemontese. Il fischio d'inizio della gara è previsto per le ore 18.00.

DOVE VEDERE TORINO-VERONA IN TV

Il match tra Torino e Verona sarà trasmesso in diretta da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca di Torino-Verona su Dazn sarà curata da Ricky Buscaglia con il commento tecnico di Sergio Floccari.

TORINO-VERONA IN DIRETTA STREAMING

Gli utenti, mediante DAZN, potranno seguire Torino-Verona in diretta streaming anche su tutti i dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad, scaricando la app per sistemi iOS e Android.

I clienti DAZN, al termine del confronto, inoltre, potranno vedere gli highlights e l'evento integrale in modalità on demand.

La sfida verrà seguita anche qui su GOAL, dall’annuncio delle formazioni ufficiali fino al fischio finale del direttore di gara attraverso la consueta diretta testuale.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO-VERONA

3-4-2-1 per il Torino con Milinkovic Savic in porta, linea difensiva a tre con Zima, Bremer e Buongiorno. Singo e Vojvoda sugli esterni con Lukic e Pobega interni. Pjaca e Brekalo alle spalle di Sanabria.

Identico modulo per il Verona con Montipò in porta, Casale, Magnani e Ceccherini in difesa, Faraoni, Tameze, Veloso e Lazovic in mediana. Barak e Caprari alle spalle di Simeone.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Zima, Bremer, Buongiorno; Singo, Lukic, Pobega, Vojvoda; Praet, Pjaca; Sanabria. All. Juric.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Casale, Magnani, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone. All. Tudor.