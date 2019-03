Torino, Ventura contro la Juventus: “Con il VAR avremmo vinto più derby”

Gian Piero Ventura torna sui derby giocati sulla panchina del Torino: "Ne avremmo meritati più di uno, con il VAR la storia sarebbe cambiata".

Il Torino è ancora un dolce ricordo nella mente di Gian Piero Ventura, che dopo la pessima esperienza sulla panchina della Nazionale ha dichiarato di voler allenare solo club. L'ex ct è tornato sulla sua esperienza granata, puntando il dito contro la Juventus nei numerosi derby giocati in .

Intervistato a 'La Gazzetta dello Sport', Ventura ha qualcosa da recriminare contro la società bianconera:

"Vincemmo un derby, fu molto bello, ma uno era poco: ne avremmo meritati di più. Se ci fosse stato il VAR già all’epoca, la storia di sei o sette sfide con la sarebbe cambiata".

In vista del proprio futuro l'ex ct pensa ad un nuovo progetto in un club, la voglia di tornare in campo è tanta:

"Ho pensato che, restando fermo, mi si sarebbe affievolito il sacro fuoco, invece è aumentato a dismisura. Ho una voglia incredibile di tornare tutti i giorni sul campo. Ma solo in un club: basta con le nazionali".

Non è escluso anche un futuro ruolo da dirigente, Ventura tiene la porta aperta anche a questa soluzione: