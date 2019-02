Torino-Udinese: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Il Torino ospita l'Udinese nella 23ª giornata di Serie A: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Il Torino di Walter Mazzarri ospita l'Udinese di Davide Nicola nella 23ª giornata di Serie A. I piemontesi sono noni in classifica assieme alla Fiorentina con 31 punti e un cammino di 7 vittorie, 10 pareggi e 5 sconfitte, i friulani occupano il 16° posto a quota 19 punti, frutto di 4 vittorie, 7 pareggi e 11 sconfitte.

Fra i granata 'Il Gallo' Andrea Belotti è il miglior marcatore dei granata con 7 goal in 22 presenze, mentre l'argentino Rodrigo De Paul è il giocatore più prolifico fra i bianconeri con 6 reti in 21 partite giocate. Il Torino è reduce da una sconfitta, una vittoria e un pareggio nelle ultime 3 giornate, l'Udinese invece ha collezionato 2 sconfitte consecutive e un pareggio.

QUANDO SI GIOCA TORINO-UDINESE

Torino-Udinese si giocherà domenica 10 febbraio 2019 alle ore 15.00 allo Stadio Olimpico Grande Torino del capoluogo piemontese. Sarà il 68° confronto fra le due squadre nel massimo campionato italiano.

DOVE VEDERE TORINO-UDINESE IN TV E STREAMING

La partita Torino-Udinese sarà trasmessa in esclusiva da Sky sul canale Sky Sport (253 del satellite). La gara sarà visibile anche in streaming su pc, tablet e smartphone attraverso la piattaforma Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO-UDINESE

Mazzarri dovrà fare i conti con la doppia assenza per squalifica di N'Koulou in difesa e di Zaza in attacco. Al posto del camerunense giocherà Moretti, con Izzo e il rientrante Djidji a completare il terzetto. Baselli e Berenguer si giocano una maglia sulla trequarti per affiancare Iago Falque a supporto di Belotti. A centrocampo rientro dal 1' per Meité (favorito su Lukic), con De Silvestri, Ansaldi e Aina a giocarsi le due maglie di esterni: potrebbe restare fuori l'argentino.

Nicola aspetta sempre il recupero di Badu a centrocampo, mentre saranno ancora indisponibili per infortunio Barak, Samir e il nuovo arrivato Sandro. Conferma in difesa per De Maio, a centrocampo Behrami è recuperato solo per la panchina: spazio a Opoku da interno, l'altra soluzione è arretrare De Paul. In attacco Pussetto affiancherà uno tra Lasagna e Okaka.

TORINO (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Djidji, Moretti; De Silvestri, Meitè, Rincon, Aina; Iago Falque, Baselli; Belotti.

UDINESE (3-5-2): Musso; De Maio, Troost-Ekong, Nuytinck; Stryger-Larsen, Opoku, Mandragora, Fofana, D'Alessandro; Pussetto, Lasagna.