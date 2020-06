Torino-Udinese, le formazioni ufficiali: Zaza con Belotti, Nestorovski nei friulani

Le formazioni ufficiali di Torino-Udinese: Longo non cambia l'undici visto contro il Parma, mentre Gotti lancia il macedone in attacco con Okaka.

Le formazioni ufficiali di - .

TORINO (4-4-2): Sirigu; De Silvestri, Izzo, Nkoulou, Bremer; Edera, Rincon, Meité, Berenguer; Zaza, Belotti.

UDINESE (3-5-2): Musso; De Maio, Nuytinck, Samir; Larsen, De Paul, Mandragora, Fofana, Sema; Okaka, Nestorovski.

Solo conferrme per la formazione di Moreno Longo: 4-4-2 con Zaza e Belotti davanti, Edera e Berenguer sugli esterni. In mezzo confermato il duo Rincon-Meité, mentre in difesa Bremer si apre a sinistra con Izzo e Nkoulou centrale. Non si tocca De Silvestri a destra, Sirigu in porta fa 100 in A in granata. Ansaldi torna in panchina.

Novità in attacco per Longo, che rispolvera Nestorovski in coppia con Okaka. In difesa fuori Troost-Ekong, c'è Nuytinck con De Maio e Samir. Larsen e Sema esterni, Fofana e De Paul ai lati del regista Mandragora.