Torino-Udinese dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, probabili formazioni

Il Torino ospita l'Udinese nella sfida salvezza della 27ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il guidato da Moreno Longo e l' di Luca Gotti si affrontano nella sfida salvezza della 27ª giornata di . I granata e i friulani sono appaiati in graduatoria a quota 28 punti: cammino di 8 vittorie, 4 pareggi e 14 sconfitte per i padroni di casa, di 7 vittorie, 7 pareggi e 12 sconfitte per i bianconeri.

Entrambe le formazioni hanno un margine di 3 lunghezze di vantaggio sulla zona retrocessione, con e che si trovano appaiate a 25 punti. In Serie A le due formazioni si sono affrontate 34 volte in casa dei granata, con un bilancio di 17 successi del Torino, 9 affermazioni dell'Udinese e 8 pareggi.

Complessivamente la squadra friulana ha vinto soltanto una delle ultime 8 gare interne di campionato contro il Torino in Serie A, riportando per il resto 3 pareggi e 4 k.o. Per quanto riguarda le sole gare interne, i piemontesi hanno inoltre mantenuto la loro porta inviolata in 6 degli ultimi 8 incroci, compresi i 2 più recenti.

Il Torino ha collezionato 3 sconfitte di fila e un pareggio nel recupero con il nelle ultime 4 gare disputate, mentre l'Udinese ha totalizzato 4 pareggi consecutivi. Soltanto nel 1982/83 i friulani ottennero una serie più lunga di segni X di fila, in quel caso addirittura 7.

L'Udinese è inoltre la squadra che in questa Serie A ha raccolto meno punti lontano da casa, ovvero 9, ed è quella che rispetto alle altre ha segnato meno reti di tutte dall'interno dell'area, soltanto 18.

Il centravanti Andrea Belotti, autore di 9 reti stagionali, è il giocatore più prolifico del Torino del campionato, fra i friulani invece spiccano le 5 reti di Stefano Okaka e Rodrigo De Paul. Qualora andasse a segno, il numero 9 del Torino diventerebbe l'unico giocatore ad essere andato in doppia cifra realizzativa in Serie A nelle ultime 5 stagioni di fila.

'Il Gallo' ha firmato 4 goal in Serie A contro l'Udinese, ma nessuno di questi è arrivato nelle ultime 3 partite e non segna dalla doppietta contro la del 5 gennaio scorso, avendo anche fallito un calcio di rigore nel recente recupero con i ducali. In questa pagina tutte le informazioni su Torino-Udinese: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

TORINO-UDINESE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Torino-Udinese

Torino-Udinese Data: 23 giugno 2020

23 giugno 2020 Orario: 21.45

21.45 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

ORARIO TORINO-UDINESE

Torino-Udinese si giocherà la sera di martedì 23 giugno 2020, a porte chiuse, nel palcoscenico dello Stadio Olimpico Grande Torino del capoluogo piemontese. La gara, che sarà la 70ª in Serie A fra le due formazioni, avrà inizio alle ore 21.45.

La sfida salvezza Torino-Udinese sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky e potrà essere seguita sintonizzandosi sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Naturalmente sarà possibile seguire Torino-Udinese anche in diretta mediante Sky Go, sia su dispositivi mobili come gli smartphone e i tablet, sia sul proprio pc fisso o notebook, nel primo caso scaricando l'applicazione per sistemi iOS e Android, nel secondo collegandosi direttamente con il sito ufficiale della piattaforma.

Diversamente, chi non fosse cliente Sky potrà acquistare uno dei pacchetti proposti da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand della tv satellitare, che permette di non perdersi tanti eventi sportivi, fra cui anche le gare della Serie A.

Longo confermerà il 3-4-1-2 visto all'opera contro il Parma cambiando probabilmente qualche interprete. Davanti a Sirigu, nella linea a tre difensiva potrebbe trovar spazio Lyanco accanto a Izzo e N'Koulou al posto di Bremer. Così a centrocampo, in mezzo, accanto al 'General' Rincon è possibile l'impiego di Lukic anziché di Meité, con De Silvestri e Ola Aina a presidiare le due fasce. In attacco sulla trequarti Berenguer dovrebbe essere preferito ad Edera a sostegno delle due punte Zaza e Belotti. Ancora indisponibili per infortunio Ansaldi, Verdi e Baselli.

Gotti si affiderà al consueto 3-5-2 dei friulani. In attacco tandem formato da Okaka e Lasagna. Alle loro spalle, in mediana, regia affidata a Mandragora, con Fofana e De Paul mezzali e sulle due fasce Stryger Larsen e Sema in vantaggio sulla concorrenza di Ter Avest e Zeegelaar. Qualche dubbio nel reparto arretrato, con il brasiliano Rodrigo Becão favorito su De Maio per completare la linea a tre con Troost-Ekong e Nuyitnck. La porta sarà difesa dall'argentino Musso.

TORINO (3-4-1-2): Sirigu; Izzo, N'Koulou, Lyanco; De Silvestri, Rincon, Lukic, Ola Aina; Berenguer; Zaza, Belotti. All. Longo

UDINESE (3-5-2): Musso; Rodrigo Becão, Troost-Ekong, Nuytinck; Stryger Larsen, Fofana, Mandragora, De Paul, Sema; Okaka, Lasagna.