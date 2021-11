Torino-Udinese dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

TORINO-UDINESE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Si chiude con il Torino-Udinese il 13esimo turno di Serie A, seconda gara del lunedì dopo il match tra Verona ed Empoli. Granata e bianconeri a caccia di punti per arrivare il prima possibile a quota 40, così da provare ad ottenere un piazzamento europeo nel corso della seconda parte di stagione.

Il Torino è reduce dalla sconfitta in trasferta contro lo Spezia, mentre l'Udinese ha battuto il Sassuolo di misura. In classifica, settimo posto vicino per entrambe: quattro punti di distanza per bianconeri e granata, entrambi fin qui a 14 punti, grazie a quattro vittorie e due pari per il team Juric e tre successi e cinque pari per quello di Gotti.

Lo scorso aprile il Torino ha conquistato la Dacia Arena per 1-0 grazie alla rete di Belotti, mentre nella sfida di andata in casa dei granata (giocata a dicembre), successo in trasferta per i friulani con il risultato finale di 3-2.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Torino-Udinese: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO TORINO-UDINESE

Il posticipo di Serie A che vedrà impegnate Torino e Udinese si giocherà lunedì 22 novembre 2021: appunamento allo stadio Grande Torino del capoluogo piemontese. Calcio d'inizio alle 20:45.

DOVE VEDERE TORINO-UDINESE IN TV

L'ultima sfida della 13esima giornata tra Torino e Udinese sarà trasmessa in diretta streaming da DAZN e visibile per i suoi utenti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o PlayStation (4 e5), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Torino-Udinese sarà inoltre trasmessa in diretta tv da Sky sui canali Sky Sport Calcio (numero 202 e 251 del satellite, numero 473 e 485 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

TORINO-UDINESE IN DIRETTA STREAMING

La telecronaca di Torino-Udinese su DAZN sarà curata da Gabriele Giustiniani con il commento tecnico di Marco Parolo. Su Sky, invece, la telecronaca della partita sarà affidata a Daniele Barone, che sarà affiancato da Lorenzo Minotti come seconda voce.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca di Torino-Udinese su DAZN sarà curata da Gabriele Giustiniani con il commento tecnico di Marco Parolo. Su Sky, invece, la telecronaca della partita sarà affidata a Daniele Barone, che sarà affiancato da Lorenzo Minotti come seconda voce.

IN DIRETTA SU GOAL

Con Goal potrete seguire il lunch match Torino-Udinese anche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale, troverete gli aggiornamenti in tempo reale sulla gara, con la descrizione dei goal, degli eventi e delle azioni più importanti.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO-UDINESE

Juric deve rinunciare a Ansaldi, Edera, Mandragora, Praet e Rodriguez: Belotti prima punta, con Brekalo e Linetty alle sue spalle. In mediana giocano Pogeba e Lukic, sulle fasce Singo e Aina. Davanti a Milinkovic-Savic titolari Djidji, Bremer e Buongiorno.

Gotti non avrà a disposizione Makengo, squalificato. Per il resto rosa alc ompleto, Beto unica punta con Pereyra, Molina e Deulofeu sulla trequarti. Silvestri in porta, difesa composta da Stryger-Larsen, Nuytinck, Becao ed Udogie. A centrocampo Jajalo e Walace.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Buongiorno; Singo, Pobega, Lukic, Aina; Brekalo, Linetty; Belotti.

UDINESE (4-2-3-1): Silvestri; Larsen, Nuytinck, Becao, Udogie; Jajalo, Walace; Molina, Pereyra, Deulofeu; Beto.