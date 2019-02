Torino-Udinese 1-0: Ola Aina di testa, granata in zona Europa

Il Torino batte per 1-0 l'Udinese grazie all'inzuccata di Ola Aina ed alla parata di Sirigu sul calcio di rigore di De Paul.

Ola Aina ci mette la testa e permette al Torino di battere per 1-0 l' Udinese . In questo modo la squadra granata sale in classifica a quota 34 punti ed è in piena corsa per un piazzamento europeo.

I bianconeri sfruttando al meglio le ripartenze in velocità e per poco non vanno in vantaggio a causa un errato disimpegno di Djdji. Questo campanello d'allarme scuote il Torino, a corto di lucidità quando c'è da concludere verso la porta.

E quando le idee arrivano ci pensa Musso a fermare il colpo di testa di Belotti. Il portiere argentino non può nulla però sull'inzuccata di Ola Aina. I friulani reagiscono nel modo giusto ma trovano sulla loro strada Sirigu (tuffo decisivo sul colpo di testa di De Paul) e Djidji (murato il destro di Pussetto).

Nella ripresa il Torino non commette l'errore di gestire il vantaggio ma tenta di chiudere la partita e non ci riesce solo perchè trova davanti un Musso in giornata di grazia, che respinge i tentativi di Berenguer e Iago Falque.

La seconda disattenzione di giornata di Djdji mette in pericolo i tre punti per la banda Mazzarri, ma Sirigu non vuol essere da meno rispetto al collega e respinge il destro dagli 11 metri di De Paul.

Il finale è concitato e caratterizzato da ben 11 minuti di recupero: il destro da fuori area di Okaka fa festeggiare l'1-1, ma Guida annulla tutto con l'aiuto del VAR per fuorigioco attivo di Lasagna. Al 98' l'ultima emozione, con la doppia traversa Udinese su un contropiede iniziato da Lasagna.

I GOAL

31' OLA AINA 1-0 - Cross di Ansaldi dalla fascia sinistra e colpo di testa ravvicinato dell'ex Chelsea.

IL TABELLINO

TORINO-UDINESE 1-0

MARCATORI: 31' Ola Aina (T)

TORINO (3-4-3): Sirigu; Izzo, Djidji, Moretti; Ola Aina (90' De Silvestri), Rincon, Lukic (60' Baselli), Ansaldi; Iago Falque, Belotti; Berenguer (78' Meitè).

UDINESE (3-5-2): Musso; De Maio, Troost-Ekong, Nuytinck; Stryger-Larsen, Mandragora, Fofana (66' Ingelsson), De Paul, D'Alessandro (90' Teodorczyk); Pussetto (67' Lasagna), Okaka.

ARBITRO: Guida

AMMONITI: Lukic, Djidji, De Maio, Troost-Ekong, De Paul

ESPULSI: De Maio