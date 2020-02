Torino travolto a Lecce, Mazzarri rischia l'esonero: idea Longo

Dopo il pesante ko di Lecce traballa la panchina di Walter Mazzarri. Il Torino pensa a Moreno Longo, ex tecnico della Primavera granata.

E' notte fonda per il che, dopo lo 0-7 casalingo contro l' e l'eliminazione dalla Coppa , perde 4-0 a permettendo ai salentini di centrare la prima vittoria in questo campionato al 'Via del Mare'.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

La situazione insomma è seria tanto che al termine della partita si è tenuto un vertice negli spogliatoi per capire come proseguire la stagione. Al vaglio c'è ovviamente anche la posizione di Walter Mazzarri.

Scelti da Goal DIRETTA CALCIOMERCATO: ultime notizie e trattative

Altre squadre

Il tecnico è sembrato particolarmente sconsolato in panchina e adesso l'ipotesi di un esonero prende sempre più quota: in quel caso i favoriti per prendere il posto di Mazzarri sarebbero due vecchie conoscenze granata.

Il primo è Moreno Longo, storico tecnico della Primavera che può vantare un grande rapporto col direttore sportivo Bava. L'alternativa è rappresentata invece dal ritorno di Gianni De Biasi, primo allenatore del Torino di Cairo qualche anno fa e molto legato alla piazza.

Al termine della partita il direttore generale Comi, intervistato da 'Sky Sport', non ha escluso il cambio di guida tecnica.