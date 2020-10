Il Torino torna a vendere i biglietti: non succedeva da 8 mesi

Il Torino è tornato a mettere in vendita i biglietti per il match col Cagliari: l'ultima volta risaliva all'8 febbraio scorso.

Piccolo spiraglio di normalità in un periodo storico anomalo, non solo per il nostro calcio: per la prima volta dopo 8 mesi, il ha rimesso in vendita i biglietti in occasione della sfida interna in programma domenica alle 15 contro il .

Con un comunicato apparso sul sito ufficiale, il club granata ha specificato che la prelazione di vendita è riservata esclusivamente ai possessori dell'abbonamento calcistico 2019/20.

Il tutto nel completo rispetto del nuovo DPCM che consente la presenza di un numero massimo di 1000 spettatori negli stadi italiani.

Si tratta di una prima volta in questa nuova stagione: l'ultima, infatti, risaliva alla gara dello scorso 8 febbraio contro la , prima che lo scoppio della pandemia obbligasse allo slittamento della fine del campionato in piena estate.