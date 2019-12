Torino, tifosi in contestazione: lucchetto e striscione al Filadelfia

Dopo la vittoria sofferta contro il Genoa, i tifosi del Torino passano alla contestazione: striscione "Avete chiuso" e lucchetto al cancello del Fila.

Una vittoria in trasferta non cancella la rabbia e la delusione dei tifosi. Nonostante il sia distante solo tre punti dal settimo posto, quello che può valere la qualificazione in , in casa granata c'è clima di protesta.

Segui la Serie A TIM con 3 gare ogni giornata in diretta streaming su DAZN

Come racconta 'Tuttosport', i tifosi hanno fatto trovare al Filadelfia, dove i granata svolgono le sedute d'allenamento, un lucchetto al cancello del parcheggio dei giocatori e uno striscione con un testo breve, ma diretto.

"Avete chiuso!"

Una protesta diretta verso Walter Mazzarri e Urbano Cairo, al centro delle polemiche dall'estate per i risultati e per i pochi rinforzi per la squadra. Già al Ferraris sabato, dove ha deciso un goal di Bremer, c'erano state contestazioni.

A fine partita sono stati Sirigu e Belotti ad andare a parlare con i contestatori. Di mezzo c'è stato anche il fatto che Mazzarri avesse preso Chiellini come esempio positivo, il capitano della più grande rivale.

I mediatori sono riusciti a ottenere la tregua. I tifosi hanno però confermato anche che la contestazione contro presidente e allenatore continuerà.