Torino, striscione contro Cairo: "Grazie presidente per questo mercato stupefacente"

I tifosi del Torino non hanno preso bene il mercato estivo della società. Appare un ironico striscione appeso allo stadio Filadelfia.

Dopo la sconfitta in casa contro il Wolverhampton, alcuni tifosi del hanno puntato il dito contro la società. Urbano Cairo fino ad ora non ha realizzato veri e propri acquisti, ma ha soltanto esercitato il diritto di acquisto dei prestiti che c'erano in squadra, come Djidji, Zaza e Ansaldi.

Oggi all'esterno dello stadio Filadelfia è apparso uno striscione abbastanza eloquente ed anche ironico, indirizzato proprio verso Urbano Cairo da parte di alcuni tifosi.

"Grazie presidente per questo mercato stupefacente".

I tifosi speravano in qualche acquisto da parte della società, proprio per affrontare al meglio i play-off di . Il Torino invece sta forse aspettando di capire se giocherà nella fase a gironi della competizione europea.