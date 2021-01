Torino-Spezia dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Torino sfida lo Spezia nello scontro salvezza della 18ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

TORINO-SPEZIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

- Data: 16 gennaio 2021

16 gennaio 2021 Orario: 18.00

18.00 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

Il Torino di Marco Giampaolo sfida in casa lo Spezia di Vincenzo Italiano nello scontro salvezza della 18ª giornata di . I piemontesi sono terzultimi a quota 12 punti (ma a pari merito con il , penultimo) con un cammino di 2 vittorie, 6 pareggi e 9 sconfitte, mentre i liguri si trovano in 14ª posizione in classifica con 17 punti (gli stessi del ), frutto di 4 successi, 5 pareggi e 8 k.o.

Essendo lo Spezia una matricola della Serie A, questo sarà il primo confronto nel massimo campionato fra le due formazioni. C'è tuttavia un unico precedente in partite ufficiali risalente alla Coppa del 1937/38, quando il Torino superò lo Spezia 4-2 nei sedicesimi di finale. Allo Stadio Olimpico si affrontano le due squadre che subiscono più goal nel secondo tempo: 24 i granata, di cui 12 nell'ultimo quarto d'ora, 22 i bianchi.

Le due squadre inolte, pur presentandosi i liguri formalmente come altra società sotto denominazione diversa, ovvero come Vigili del Fuoco di La Spezia, furono protagoniste del Campionato Alta Italia o Campionato di Guerra del 1944, che vide trionfare a sorpresa a Milano i bianchi di Barbieri proprio grazie a un successo per 2-1 sul Grande Torino di Janni e del supervisore Vittorio Pozzo.

I vertici federali fascisti, tuttavia, non assegnarono, come era previsto, lo Scudetto, ma solo la Coppa Federale. Nel 2002, tuttavia, la FIGC ha assegnato 'de facto' allo Spezia un titolo onorifico (non equiparabile allo Scudetto) e per questo sulle maglie della squadra ligure compare un distintivo speciale in ricordo di quell'impresa.

Il Torino è reduce da 2 pareggi, una vittoria e una sconfitta, lo Spezia ha collezionato 2 sconfitte e 2 vittorie consecutive nelle ultime 4 giornate. 'Il Gallo' Andrea Belotti è il bomber dei granata con 9 goal realizzati, stesso bottino per M'Bala Nzola, il giocatore più prolifico degli Aquilotti. In questa pagina tutte le informazioni su Torino-Spezia: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming .

ORARIO TORINO-SPEZIA

Torino-Spezia si disputerà la sera di sabato 16 gennaio 2021 nel palcoscenico dello Stadio Olimpico Grande Torino del capoluogo piemontese. Il fischio d'inizio della partita, che sarà la prima in assoluto in Serie A fra le due formazioni, è in programma alle ore 18.00.

L'anticipo Torino-Spezia sarà trasmesso in diretta tv da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La telecronaca sarà curata da Riccardo Gentile, con il commento tecnico di Luca Pellegrini.

Lo scontro salvezza Torino-Spezia potrà essere visto anche in diretta mediante Sky Go, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando l'apposita app per sistemi iOS e Android, sia sul proprio pc o notebook, collegandosi direttamente al sito ufficiale della piattaforma.

L'alternativa è rappresentata da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre la visione di diversi eventi sportivi trasmessi dalla tv satellitare, fra cui le partite della Serie A, a chi acquista uno dei pacchetti offerti.

offrirà ai suoi lettori la possibilità di seguireancheCollegandovi con il portale avrete gli aggiornamenti in tempo reale sulla partita, dal calcio d'inizio al fischio finale.

Giampaolo confermerà in attacco la coppia composta da Verdi e Belotti. A centrocampo il giovane Segre agirà con ogni probabilità in regia, con Lukic e Linetty mezzali, vista la squalifica di Rincon. Sulle fasce agiranno Singo a destra e Ricardo Rodríguez a sinistra. In porta ci sarà Sirigu, mentre la difesa a tre sarà composta da Izzo, Lyanco e Bremer.

Italiano manderà in campo i bianchi con il 4-3-3. Davanti al portiere Provedel, in difesa Vignali (in ballottaggio con Ferrer) e Marchizza giocheranno da terzini, con Terzi e Chabot centrali. A centrocampo Estevez e Pobega affiancheranno Agoumé. In attacco il tridente vede in dubbio l'acciaccato Nzola: pronto Piccoli ad affiancare Gyasi e Farias.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer; Singo, Lukic, Segre, Linetty, Rodriguez; Verdi, Belotti.

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Vignali, Terzi, Chabot, Marchizza; Estevez, Agoumé, Pobega; Gyasi, Piccoli, Farias.