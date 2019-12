Torino-SPAL dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Torino sfida la SPAL nell'anticipo del sabato sera del 17° turno di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il di Walter Mazzarri ospita la di Leonardo Semplici, ultima in classifica, nell'anticipo serale del sabato della 17ª giornata di . I granata sono ottavi in classifica con e a quota 21 punti, frutto di 6 vittorie, 3 pareggi e 7 sconfitte, gli emiliani si trovano in coda alla graduatoria con 9 punti e un cammino di 2 vittorie, 3 pareggi e 11 sconfitte.

Segui Torino-SPAL in diretta streaming su DAZN

Nei 17 precedenti in Serie A disputati in casa dei piemontesi, i granata sono in vantaggio sul piano statistico con 14 vittorie, 2 pareggi e una sola sconfitta, che risale al lontano 17 novembre 1957, quando un goal di Rozzoni regalò il successo agli ospiti.

Assieme agli spagnoli del Maiorca, la SPAL è la squadra che ha raccolto meno punti in trasferta nei 5 maggiori campionati europei. All'Olimpico Grande Torino si affrontano la squadra che ha subito meno goal di testa di tutto il campionato, il Torino (una) e quella che ne ha segnati di meno con questo fondamentale, ovvero la SPAL, che non ha ancora realizzato una rete di testa.

Il Torino è reduce da una sconfitta, 2 vittorie consecutive e un pareggio nelle ultime 4 giornate di campionato, mentre la SPAL ha collezionato un pareggio e 3 sconfitte consecutive che l'hanno fatta precipitare in fondo alla classifica. Per gli emiliani l'unica 'gioia' della qualificazione agli ottavi di Coppa con un ampio successo casalingo per 5-1 contro il .

Il 'Gallo' Andrea Belotti è il miglior marcatore del Torino in campionato con 7 goal, mentre Andrea Petagna è il bomber degli estensi con 5 reti realizzate. In questa pagina tutte le informazioni su Torino-SPAL: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO TORINO-SPAL

Torino-SPAL si disputerà la sera di sabato 21 dicembre 2019 nel palcoscenico dello Stadio Olimpico Grande Torino del capoluogo piemontese. Il fischio d'inizio della partita, che sarà diretta dal signor Michael Fabbri della sezione di Ravenna, è previsto per le ore 20.45. Sarà il 35° confronto fra le due formazioni nel campionato di Serie A.

Sarà DAZN a trasmettere in esclusiva in diretta l'anticipo Torino-SPAL, che sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4, oppure a un dispositivo quale Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Torino-SPAL sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q. La telecronaca della gara sarà curata da Ricky Buscaglia, con il commento tecnico di Roberto Cravero.

Gli utenti DAZN potranno seguire la partita Torino-SPAL in diretta streaming anche sul proprio pc o notebook, collegandosi al sito ufficiale della piattaforma, e su dispositivi mobili come tablet e smartphone scaricando l'applicazione per sistemi iOS e Android e successivamente avviandola e selezionando l'evento dal palinsesto.

Dopo il fischio finale, gli highlights e l'evento integrale saranno resi disponibili per la visione on demand.

Mazzarri ritroverà il bomber Belotti al centro dell'attacco granata, con alle sue spalle Verdi e Berenguer. Panchina iniziale dunque per Zaza. A centrocampo è indisponibile per infortunio Baselli: al suo posto al centro spazio a Lukic in coppia con Rincon, mentre sulle due fasce dovrebbero agire Aina a destra e Ansaldi a sinistra. In difesa la linea a tre davanti a Sirigu sarà composta da Izzo, N'Koulou e Bremer. Ai box anche Lyanco, Iago Falque, Parigini ed Edera.

Semplici recupera Di Francesco in attacco, e valuta se schierarlo dal 1' in coppia con Petagna: l'alternativa più probabile resta Paloschi. A disposizione anche Strefezza, che agirà da esterno sinistro, con Cionek schierato dalla parte opposta. Ancora infortunato Reca, mentre Jacopo Sala è ormai fuori dal progetto tecnico e sarà ceduto a gennaio. In mezzo tornerà nel ruolo di mezzala sinistra Kurtic, con Murgia mezzala destra e Missiroli in regia. In difesa una linea a tre composta da Tomovic, Vicari e Igor, mentre fra i pali ci sarà Berisha.

TORINO (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Aina, Rincon, Lukic, Ansaldi; Verdi, Berenguer; Belotti

SPAL (3-52): Berisha; Tomovic, Vicari, Igor; Cionek, Murgia, Missiroli, Kurtic, Strefezza; Paloschi, Petagna