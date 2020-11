Torino, sospiro di sollievo per Belotti: solo trauma contusivo al ginocchio

Pericolo scongiurato per il Torino sulle condizioni di Andrea Belotti: si tratta soltanto di un trauma contusivo al ginocchio destro.

Un sospiro di sollievo per il dopo la rocambolesca sconfitta subita nel finale dalla : l'infortunio di Andrea Belotti è meno grave del previsto, il 'Gallo' ha infatti riportato soltanto un trauma contusivo al ginocchio destro.

"Programma personalizzato per Izzo (post trauma contusivo al ginocchio) e terapie per Belotti. La risonanza magnetica cui è stato sottoposto stamane il capitano ha confermato le valutazioni cliniche di ieri dello staff medico granata: trauma contusivo al ginocchio destro".

Si temeva un problema ben più serio per il centravanti granata, costretto al cambio nel secondo tempo della sfida contro i biancocelesti. Lo staff medico valuterà se il centravanti italiano potrà scendere in campo già nella prossima sfida di campionato contro il .

Una notizia comunque positiva per Giampaolo, che non dovrà rinunciare per lungo tempo a Belotti, vero trascinatore della squadra in questo avvio di stagione con sei goal già all'attivo.